Karina García reaccionó a comentario de que tenía cara de embarazada y les tiró a sus exnovios

Karina García respondió el tema de embarazo en su vida, a la vez que un consejo a la hora de considerar tener un bebé.

Karina García
Karina García reaccionó a comentario de que tenía cara de embarazada y les tiró a sus exnovios | Foto del Canal RCN.

No hay día en el que la influencer y empresaria paisa Karina García no acapare el interés en redes sociales. Son distintos los motivos por los que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 es mencionada, especialmente cuando hace transmisiones en vivo.

¿Qué es lo que más le preguntan a Karina García?

La vida amorosa de Karina García ha estado en el centro de las opiniones. La principal razón es porque existen rumores de que habría terminado con Altafulla, pero, por ahora, no hay una confirmación al respecto.

Por otra parte, un tema que parece interminable para la influenciadora es el embarazo. Aunque García tiene dos hijos, es común que le pregunten sobre la posibilidad de que vuelva a ser mamá.

Karina García
Karina García es mamá de dos hijos | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando le dijeron que tenía cara de embarazada?

Entre lo más actual, le escribieron en pleno en vivo que tenía cara de embarazada y la creadora de contenido antioqueña reaccionó.

Sí, mientras charlaba con sus seguidores, uno de ellos expresó que parecía como si tuviese cara de estar embarazada, razón por la que Karina García aclaró varias cosas.

"Ay, dizque que tengo cara de embarazada. Ay, no, mi reina. Dios, no, mi amor. No me siento preparada, ya no más hijos", expresó la modelo.

A renglón seguido, Karina estaba junto a una amiga y aprovechó la situación del embarazo para aconsejarla, así que comentó que después de que una mujer tenga diferentes parejas, el día que tome la decisión de tener un hijo hay que saber elegir muy bien al papá.

"Uno tiene que saber elegir muy bien el papá de sus hijos, o sea, eso sí o sí hay que saberlo elegir muy bien", según Karina García, lo que sería una pulla para sus exnovios.

 

¿Quiénes son los hijos de Karina García?

Vale decir que Karina tiene dos hijos, cada uno es de diferente papá. Por un lado, su hija mayor se llama Isabella y tiene 18 años, mientras que, su segundo hijo se llama Valentino y tiene 5 años de edad.

Karina García
Karina García ama ser mamá | Foto del Canal RCN.

Para Karina, sus dos hijos son lo más importante en su vida, ella busca compartir la mayor cantidad de tiempo a su lado. Respecto a los papás, ha dicho que no necesita que le ayuden para el mantenimiento.

