Isabella Ladera sorprende con inquietante mensaje en redes sociales tras polémica con Beéle

Isabella Ladera generó incertidumbre entre sus seguidores por el mensaje que compartió en redes en medio de su polémica con Beéle.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Isabella Ladera es cuestionada en redes sociales por contundente mensaje que lanzó en Threads
Isabella Ladera inquietó a sus seguidores con contundente mensaje tras polémica con Beéle. (Foto Izquierda: AFP / Giorgio Viera | Foto Derecha: Freepik)

Han pasado varios días desde que Isabella Ladera y Beéle fueron tendencia por un video que generó comentarios. Ahora, la modelo venezolana inquieta a sus seguidores con un mensaje que ha compartido en redes sociales.

¿Qué mensaje ha compartido Isabella Ladera en sus redes sociales tras polémica con Beéle?

La influencer, que disfruta de unas vacaciones en playas paradisíacas junto a su hija Mía -como ha mostrado en sus historias de Instagram-, generó inquietud entre sus seguidores tras publicar un mensaje en Threads, la red social de Meta.

Isabella Ladera dejó un inquietante mensaje en Threads tras polémica con Beéle
Isabella Ladera generó comentarios en redes sociales tras su inquietante mensaje. (Foto: AFP / Giorgio Viera)

En esta plataforma, la creadora de contenido se ha mantenido muy activa y recientemente compartió un breve mensaje en el que se cuestionaba las razones detrás de las acciones de Beéle.

Aunque no mencionó su nombre de forma directa, muchos de sus seguidores no tardaron en asociar sus palabras con los hechos que salieron a la luz en días anteriores.

Yo siempre me voy a preguntar por qué me hiciste eso".

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Isabella Ladera a su inquietante mensaje?

Varios de sus seguidores no tardaron en reaccionar con preocupación al enigmático mensaje compartido por la venezolana, cuestionando por qué seguía haciendo referencia a su ex y a lo ocurrido en el pasado.

Isabella Ladera dejó un inquietante mensaje en Threads tras polémica con Beéle
Isabella Ladera fue criticada por sus seguidores por no dejar atrás lo ocurrido con su ex. (Foto: AFP / Sergi Alexander/Getty Images/AFP)

Al mismo tiempo, otros usuarios consideraron que sus palabras podían interpretarse como una falta de respeto hacia su actual pareja, Hugo García, quien se ha mantenido a su lado brindándole apoyo en medio de esta situación.

Por su parte, otros opinaron que el tema ya estaba quedando atrás y que era la propia joven de 26 años quien seguía dándole relevancia a esta historia.

¿En qué va el proceso judicial entre Isabella Ladera y Beéle?

Tanto la creadora de contenido como el cantante barranquillero emprendieron acciones tras la filtración del polémico video que vulneró su privacidad.

La venezolana habría interpuesto una demanda contra el intérprete de 'Quédate', en la que reclama una indemnización de 50.000 dólares por los daños a su imagen y las afectaciones psicológicas que, según ella, le generó esta situación.

Por su parte, el equipo legal del artista aseguró que él no fue responsable de la difusión del material y que se encuentran adelantando las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

Por ahora, el proceso judicial se mantiene bajo reserva; sin embargo, se espera que en los próximos meses se conozcan avances que permitan determinar responsabilidades y el rumbo que tomará este mediático caso.

