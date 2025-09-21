Beéle rompió el silencio tras su polémica con Isabella Ladera: "Ni sé pa' dónde iba"

El cantante Beéle ha sido uno de los nombres más escuchados y leídos en las últimas semanas en redes y plataformas digitales por una polémica con su expareja, Isabella Ladera.

Beéle reapareció en sus redes sociales tras polémica con Isabella Ladera

El cantante y la influenciadora se han apoderado de múltiples titulares en las últimas semanas y todo su conflicto terminó en una demanda de ella hacia él.

Tras esta demanda que se hizo pública el pasado 18 de septiembre, Isabella se ha dejado ver activa en redes sociales volviendo a compartir contenido tras varios días de silencio por la polémica.

El cantante se había mantenido en silencio hasta ahora cuando reapareció en sus historias de Instagram con un video y un mensaje indirecto con el que habría dado pistas de cómo la está pasando en los últimos días.

Beéle reapareció en sus historias de Instagram con video. (Romain Maurice)

¿Cuál fue el video con el que reapareció Beéle en redes?

Beéle compartió un video en sus historias de Instagram en donde se mostró fuera de Colombia viajando en un vehículo.

El cantante se mostró escuchando su canción "Borondo", grabando un fragmento de la letra en especial.

Ni sé pa' dónde iba y me perdí en tus ojos.



Como era de esperarse este video de Beéle ha sido tomado como una clara indirecta a su expareja, Isabella Ladera, esto porque en su momento se supo que el artista le habría compuesto dicha canción a ella.

Precisamente, en la letra de la canción el artista le hacía alusión a varios de los atributos de la venezolana en frases como: "Si pones tus ojitos, maléfica, pones a todas mis ex histéricas" o "Tus caderas tiki-take".

¿Por qué Isabella Ladera demandó a su expareja, Beéle?

La influenciadora instauró una demanda en contra de su expareja, Beéle, luego de respobsabilizarlo a él y otras supuestas partes no identificadas de la difusión no autorizada de contenido privado.

El equipo legal de Isabella Ladera así lo anunció en un comunicado en donde reveló que pide una compensación en su demanda de más de $50.000 dólares al artista por los cargos de invasión a la privacidad, acos* sex*al digital e imposición de angustia emocional que le causaron daños psicológicos la influenciadora.