Shakira visitó la casa azul de Frida Kahlo con Milan y Sasha: ¡Así reaccionaron los fans en CDMX!

Tras finalizar su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en México, Shakira decidió conocer uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México: el Museo Frida Kahlo, conocido como La Casa Azul.

¿Qué hizo Shakira durante su visita al museo de Frida Kahlo?

La barranquillera acompañada por sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 10 años intentó pasar desapercibida, pero la presencia de su equipo de seguridad llamó la atención de los visitantes del museo.

Rápidamente, varios fans identificaron a la artista, quien accedió a tomarse fotografías con algunos de ellos antes de iniciar el recorrido por el interior del emblemático museo en Coyoacán.

En redes sociales, el momento se viralizó y los internautas destacaron la disposición de la cantante para interactuar con el público pese a estar en un momento familiar.

Comentarios como “Todos se la encuentran menos yo” y “Eso se conoce como estar en el momento indicado” fueron algunas de las reacciones de quienes presenciaron la visita de Shakira.

Fans descubren a Shakira visitando la casa azul de Frida Kahlo con sus hijos. (Foto: AFP)

La artista recorrió los espacios del museo de la mano de sus hijos, mostrando interés por la obra y la vida de la recordada Frida Kahlo.

¿Qué dijo Shakira al cerrar su tour por México?

El recorrido de Shakira fue justo después de concluir su serie de doce conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde agradeció el apoyo de sus fans y se emocionó por la calidez del público.

Antes de bajar del escenario, la cantante expresó en Instagram su gratitud por los momentos vividos: “Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto… Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. ¡Te amo México!”.

En una reciente publicación, Shakira compartió un emotivo video donde se le ve acostada en el piso, llorando de felicidad y emoción tras su última presentación en Ciudad de México.

La cantante agradeció a sus seguidores por 30 años de apoyo y destacó la magnitud de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el país azteca. “Los llevo en mi corazón cada día de mi vida”, expresó.