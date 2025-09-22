Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Shakira visitó la casa azul de Frida Kahlo con Milan y Sasha: ¡Así reaccionaron los fans en CDMX!

Shakira recorrió la casa azul con sus hijos tras su último concierto en CDMX y fans enloquecieron al ver a la barranquillera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira y sus hijos visitaron la casa azul de Frida Kahlo en CDMX
Fans descubren a Shakira visitando la casa azul de Frida Kahlo con sus hijos (Foto: AFP)

Tras finalizar su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en México, Shakira decidió conocer uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México: el Museo Frida Kahlo, conocido como La Casa Azul.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Shakira durante su visita al museo de Frida Kahlo?

La barranquillera acompañada por sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 10 años intentó pasar desapercibida, pero la presencia de su equipo de seguridad llamó la atención de los visitantes del museo.

Rápidamente, varios fans identificaron a la artista, quien accedió a tomarse fotografías con algunos de ellos antes de iniciar el recorrido por el interior del emblemático museo en Coyoacán.

Artículos relacionados

En redes sociales, el momento se viralizó y los internautas destacaron la disposición de la cantante para interactuar con el público pese a estar en un momento familiar.

Comentarios como “Todos se la encuentran menos yo” y “Eso se conoce como estar en el momento indicado” fueron algunas de las reacciones de quienes presenciaron la visita de Shakira.

Shakira y sus hijos visitaron la casa azul de Frida Kahlo en CDMX
Fans descubren a Shakira visitando la casa azul de Frida Kahlo con sus hijos. (Foto: AFP)

La artista recorrió los espacios del museo de la mano de sus hijos, mostrando interés por la obra y la vida de la recordada Frida Kahlo.

¿Qué dijo Shakira al cerrar su tour por México?

El recorrido de Shakira fue justo después de concluir su serie de doce conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde agradeció el apoyo de sus fans y se emocionó por la calidez del público.

Artículos relacionados

Antes de bajar del escenario, la cantante expresó en Instagram su gratitud por los momentos vividos: “Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto… Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. ¡Te amo México!”.

En una reciente publicación, Shakira compartió un emotivo video donde se le ve acostada en el piso, llorando de felicidad y emoción tras su última presentación en Ciudad de México.

La cantante agradeció a sus seguidores por 30 años de apoyo y destacó la magnitud de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el país azteca. “Los llevo en mi corazón cada día de mi vida”, expresó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Peso Pluma sorprende con nuevo corte de cabello Talento internacional

Peso Pluma sorprendió con un radical cambio de look que desató halagos en redes sociales

Peso Pluma se dejó ver en un video con su radical cambio de look, sorprendiendo a sus fans y generando miles de comentarios positivos.

Christian Nodal revela cuál es el artista colombiano con quien quiere colaborar pronto Christian Nodal

¿Christian Nodal y Beéle juntos? Esto dijo el cantante mexicano sobre sus posibles colaboraciones

Christian Nodal sorprendió en Bogotá al mencionar al artista colombiano Beéle entre sus próximas colaboraciones musicales.

Salieron a la luz imágenes de cómo quedó la avioneta en la que viajaba Débora Estrella Talento internacional

Salieron a la luz imágenes de cómo quedó la avioneta en la que se accidentó Débora Estrella

Se conocieron las primeras imágenes de la avioneta en la que viajaba Débora Estrella, la periodista que falleció en accidente aéreo.

Lo más superlike

Mafe Walker dice que recibe mensajes telepáticos de naves alienígenas cercanas a la Tierra Mafe Walker

Mafe Walker asegura haber tenido contacto espiritual con la actriz Sandra Reyes

Mafe Walker sorprendió al contar que Sandra Reyes se le manifestó en un estado de plenitud y le envió un mensaje lleno de energía positiva.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?