Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció ante desaparición de B-King

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló nuevos avances de las autoridades de su país en el caso de B-King y Regio Clown.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Sheinbaum habló sobre desaparición de B-King
Claudia Sheinbaum habló por primera vez sobre el caso de B-King. (AFP: Yuri CORTEZ y Canal RCN)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la desaparición de los artistas B-King y Regio Clown.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México sobre el caso de B-King y Regio Clown?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación por la desaparición del cantante B-King y aseguró que las autoridades ya trabajan en el caso para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía General de la república tomó conocimiento, hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, no en Sonora como decía el presidente de Colombia.

La mandataria mexicana aseguró que no se había contactado directamente con el presidente de Colombia, pero sí lo había hecho sus funcionarios, quienes ya estaban trabajando al parecer de la mano de funcionarios de la Cancillería Colombiana.

La Cancillería Mexicana ha entrado en contacto con la Cancillería Colombiana y se están haciendo las investigaciones para saber quiénes son estas personas.

Artículos relacionados

¿Cuál había sido la petición del presidente Gustavo Petro a Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió así a la solicitud del mandatario colombiano, quien día atrás le pidió toda su ayuda en este caso que es tendencia en Latinoamérica.

El pasado 21 de septiembre el presidente de Colombia le envió un mensaje a la presidenta mexicano a través de redes sociales en donde le pedía que le ayudara a ubicar a los dos artistas colombianos.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

El presidente Gustavo Petro pronuncia un discurso durante su ceremonia de investidura.
El presidente Petro se pronunció tras la desaparición de B-King. Foto | Buen día Colombia - JUAN BARRETO.

Precisamente, el mánager de B-King se pronunció en las últimas horas y se refirió al mensaje del presidente Gustavo Petro.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el mánager de B-King sobre el mensaje de Petro sobre la desaparición del artista?

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, se pronunció en sus redes sociales sobre el caso de la desaparición de su representado. Asimismo, hizo énfasis en el mensaje de apoyo del presidente Gustavo Petro.

frente al comunicado del mandatario colombiano aseguró que tenía algunos errores de información los cuales aclaró. No obstante, no dudó en agradecerle.

Mi gente el comunicado que puso el presidente Petro está un poco mal de información, B-King y Regio Clown se encontraban en el sector de Polanco (...) de igual manera agradecemos la intención de Gustavo Petro de querer colaborar con el pronto regreso de nuestros amigos.

Mánager de B-King se pronunció tras su desaparción
Mánager de B-King habló tras su desaparición. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

En las últimas horas, empezó a circular un particular video en el que quedó evidencia la viuda de Vicente Fernández con un sospechoso hombre.

Peso Pluma sorprende con nuevo corte de cabello Talento internacional

Peso Pluma sorprendió con un radical cambio de look que desató halagos en redes sociales

Peso Pluma se dejó ver en un video con su radical cambio de look, sorprendiendo a sus fans y generando miles de comentarios positivos.

Shakira y sus hijos visitaron la casa azul de Frida Kahlo en CDMX Shakira

Shakira visitó la casa azul de Frida Kahlo con Milan y Sasha: ¡Así reaccionaron los fans en CDMX!

Shakira recorrió la casa azul con sus hijos tras su último concierto en CDMX y fans enloquecieron al ver a la barranquillera.

Lo más superlike

El chico de la ruana apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral. Talento nacional

Julián Pinilla, el chico de la ruana, apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral

Julián Pinilla conocido en redes como “El de la Ruana”, regaló un local comercial pago por un año a una vendedora ambulante.

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Blessd estará en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: ¡así lo anunció el reguetonero!

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?