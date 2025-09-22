Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció ante desaparición de B-King

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la desaparición de los artistas B-King y Regio Clown.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México sobre el caso de B-King y Regio Clown?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación por la desaparición del cantante B-King y aseguró que las autoridades ya trabajan en el caso para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía General de la república tomó conocimiento, hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, no en Sonora como decía el presidente de Colombia.

La mandataria mexicana aseguró que no se había contactado directamente con el presidente de Colombia, pero sí lo había hecho sus funcionarios, quienes ya estaban trabajando al parecer de la mano de funcionarios de la Cancillería Colombiana.

La Cancillería Mexicana ha entrado en contacto con la Cancillería Colombiana y se están haciendo las investigaciones para saber quiénes son estas personas.

¿Cuál había sido la petición del presidente Gustavo Petro a Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió así a la solicitud del mandatario colombiano, quien día atrás le pidió toda su ayuda en este caso que es tendencia en Latinoamérica.

El pasado 21 de septiembre el presidente de Colombia le envió un mensaje a la presidenta mexicano a través de redes sociales en donde le pedía que le ayudara a ubicar a los dos artistas colombianos.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

El presidente Petro se pronunció tras la desaparición de B-King. Foto | Buen día Colombia - JUAN BARRETO.

Precisamente, el mánager de B-King se pronunció en las últimas horas y se refirió al mensaje del presidente Gustavo Petro.

¿Qué dijo el mánager de B-King sobre el mensaje de Petro sobre la desaparición del artista?

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, se pronunció en sus redes sociales sobre el caso de la desaparición de su representado. Asimismo, hizo énfasis en el mensaje de apoyo del presidente Gustavo Petro.

frente al comunicado del mandatario colombiano aseguró que tenía algunos errores de información los cuales aclaró. No obstante, no dudó en agradecerle.

Mi gente el comunicado que puso el presidente Petro está un poco mal de información, B-King y Regio Clown se encontraban en el sector de Polanco (...) de igual manera agradecemos la intención de Gustavo Petro de querer colaborar con el pronto regreso de nuestros amigos.