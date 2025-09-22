¿Christian Nodal y Beéle juntos? Esto dijo el cantante mexicano sobre sus posibles colaboraciones

En medio de su visita a Bogotá, el cantante mexicano Christian Nodal adelantó detalles sobre sus planes musicales y los artistas colombianos con los que le gustaría trabajar en un futuro cercano. La declaración se dio durante una rueda de prensa previa a su concierto en el Coliseo MedPlus.

¿Con qué artistas colombianos quiere colaborar Christian Nodal?

Antes de subir al escenario, el 20 de septiembre, Nodal se reunió con los medios en una rueda de prensa en la que sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su carrera y de los proyectos que tiene en mente.

Allí, el artista reveló que Beéle es uno de los colombianos con los que le gustaría trabajar en un futuro cercano. También nombró a Nanpa Básico y dijo que le entusiasmaría volver a colaborar con Piso 21, con quienes lanzó en 2019 el tema ‘Pa’ Olvidarme de Ella’.

Los internautas resaltaron que la lista de nombres refleja lo cerca que está el mexicano del talento colombiano, que, según él mismo ha comentado, ha sido fuente de inspiración en distintas etapas de su trayectoria. Allí mismo, Nodal anticipó que su agenda de 2026 podría incluir más colaboraciones internacionales que en los últimos dos años.

¿Qué papel ha tenido Colombia en la carrera de Christian Nodal?

Nodal aprovechó la ocasión para agradecer al público colombiano el apoyo recibido desde el inicio de su carrera. De manera emotiva, recordó la acogida que tuvo en sus primeras visitas al país cuando apenas contaba con cuatro canciones propias e interpretaba temas de Vicente Fernández para completar su repertorio.

“La idea de que mi música estuviera sonando por Colombia y puntualmente Bogotá, era como que me volaba la cabeza. Creo que ni en el mejor de los sueños pude vivir algo tan hermoso”, expresó.

Colombia le dio nuevas propuestas creativas a Christian Nodal. / (Foto de AFP)

El artista explicó que el apoyo del público en Colombia le dio nuevas propuestas creativas. Mencionó que conocer a exponentes como Jessi Uribe, Yeison Jiménez y Paola Jara influyó directamente en su estilo y en lanzamientos posteriores como ‘No Te Contaron Mal’. Para él, la acogida en Colombia se convirtió en un punto clave de su carrera.

¿Cómo ve Nodal el futuro de sus colaboraciones internacionales?

Durante la entrevista, el cantante dijo que su próxima etapa creativa se centrará en experimentar con sonidos y colaboraciones más variadas. Aseguró que la apertura de nuevos mercados, en especial el colombiano, es una oportunidad para fortalecer la conexión del regional mexicano con otros géneros.

El artista se enfocará en experimentar con sonidos y colaboraciones más variadas / (Foto de AFP)

Los seguidores en redes sociales comentaron que esta visión refuerza la imagen de Nodal como un artista dispuesto a innovar sin dejar atrás su esencia. Con su presentación en Bogotá en formato 360 grados, el intérprete dejó claro cuál es la importancia que tiene el público colombiano en su carrera.