Salieron a la luz imágenes de cómo quedó la avioneta en la que se accidentó Débora Estrella

El periodismo sigue de luto por la muerte de Débora Estrella, reconocida presentadora mexicana de 43 años, quien perdió la vida en un accidente aéreo el pasado 20 de septiembre.

¿Cómo quedó la avioneta en la que viajaba la periodista Débora Estrella y se accidentó?

La noticia del trágico fallecimiento de Débora Estrella tiene consternados a sus colegas alrededor del mundo y más por la forma en que sucedieron los hechos.

En las últimas horas se conocieron fotografías que muestran cómo quedó la avioneta en la que se transportaba la periodista mexicana. Las imágenes revelan la magnitud del siniestro.

Las imágenes fueron compartidas por Protección Civil de Nuevo León en donde mostraron cómo quedó la aeronave tras el impacto en el que falleció Débora Estrella y el piloto que la acompañaba.

¿Qué se sabe de las causas del accidente de la avioneta en la que viajaba Débora Estrella?

Las imágenes del accidente de Débora Estrella se han empezado a viralizar en diferentes páginas y portales digitales.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar qué fallas pudieron provocar la caída de la aeronave en la que iba la periodista y el piloto.

Hasta el momento se ha reportado que el accidente sucedió sobre las 6:50 p.m. del pasado 20 de septiembre en el municipio de García, Nuevo León, México en una zona conocida como Laderas-Riberas Interpuerto ubicado en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

Débora Estrella perdió la vida en accidente aéreo. (Foto Freepik)

¿Cuál fue la última publicación de Débora Estrella antes de su accidente aéreo?

Débora Estrella había compartido horas antes de abordar la aeronave una publicación en redes sociales en la que mostraba su emoción por volar. Ese detalle ha generado aún más impacto entre quienes hoy lamentan su partida.

Al parecer, según han reportado personas allegadas a la periodista, Débora venía teniendo clases de aviación en el último tiempo, por lo que se había convertido en una de sus grandes pasiones.

Hasta el momento no se sabe si la periodista era la persona que iba manejando la aeronave cuando esta colisionó, sin embargo, es una de las hipótesis que se manejan.