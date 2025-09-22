Esto fue lo último que compartió Débora Estrella antes de fallecer en trágico accidente

Días antes del trágico accidente aéreo en el que perdió la vida Débora Estrella, la reconocida figura de la televisión mexicana compartió por medio de redes sociales algunos de los momentos que vivió y que hoy generan conmoción tras su partida.

Artículos relacionados Talento nacional El curioso regalo que Beéle le hizo a WestCol, ¿de qué se trata?

¿Cuáles fueron las últimas publicaciones de Débora Estrella antes de su fallecimiento?

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión reveló algunos instantes compartiendo en su lugar de trabajo, también junto a sus amistades y un adelanto de nuevos proyectos laborales.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

Justamente, el pasado lunes 15 de septiembre se dejó ver desde el set de televisión en Monterrey en donde le vio participando activamente de todos los preparativos del noticiero por motivo de las festividades patrias de este país, allí, Débora decidió lucir un vestido muy alusivo a la celebración de estas fechas.

Artículos relacionados Talento nacional El curioso regalo que Beéle le hizo a WestCol, ¿de qué se trata?

Así mismo, Estrella compartió una fotografía en la que se mostró optimista por su trabajo y por todo lo vendría en camino. “Días de chamba + ilusión por algo nuevo que viene = combo perfecto”, fueron las palabras que agregó a una historia en la que capturó la pantalla de su computador.

Artículos relacionados Mateo Carvajal Stephanie Ruiz, exprometida de Mateo Carvajal, fue grabada besándose con su excuñado

¿Qué publicó Débora Estrella días antes de su fallecimiento?

Además de mostrarse entusiasta por su trabajo, en los días posteriores también presumió otros instantes junto a sus seres queridos, uno de ellos en medio de una celebración de despedida de soltera, viendo una película y felicitando a una de sus amigas por motivo de sus cumpleaños.

El viernes 19 de septiembre, la conductora compartió nuevamente en sus historias fotografías en compañía de sus colegas, además, dio a conocer que hizo parte de un simulacro nacional.

El sábado, horas antes del trágico hecho que cobró su vida, reapareció una vez desde el set de televisión y habló de lo frías que son sus instalaciones, “lo que nadie cuenta de los estudios de TV… siempre están helados”, comentó.

Finalmente, la periodista compartió la que sería su última publicación con vida, una foto en la que hizo un registro de la avioneta que más tarde impactó y provocó su fallecimiento.

Cabe señalar que el accidente ocurrió alrededor de las 6:35 p.m. cuando la avioneta Cessna usada para prácticas de vuelo se desplomó en el municipio de García, Nuevo León.