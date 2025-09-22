Aida Victoria Merlano lanzó pulla a su pareja en pleno evento: "Se lo gasta en la moza"

Aida Victoria Merlano se ha apoderado de las tendencias en los últimos días ante los rumores de crisis y hasta ruptura con su pareja, Juan David Tejada.

¿Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada pusieron fin a su relación?

En las últimas semanas mucho se ha hablado de la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada la cual empezó a notarse distante en redes sociales y eventos públicos.

La pareja que el pasado 29 de julio le dio la bienvenida a su primer hijo pasó de ser inseparable en redes y mostrarse juntos a diario a dejarse de mostrar juntos y tampoco referirse el uno del otro.

Sumado a esto, la influenciadora ha dejado varios mensajes e indirectas en sus redes sociales en los que se ha referido al tema de infidelidades y traiciones en la relación, comentarios que han sido tomados como indirectas a su expareja tras el rumor que salió a la luz que lo asociaba con una mujer fuera de su relación.

En las últimas horas un video de Juan David Tejada en el que se mostró despechado y un video de Aida Victoria en el que le lanzó una aparente pulla en un evento público han avivado los rumores de ruptura.

¿Cuál fue la aparente pulla que Aida Victoria Merlano le habría lanzado a Juan David Tejada en evento?

Aida Victoria Merlano volvió a dar de qué hablar, esta vez por un comentario que lanzó durante un evento público y que generó risas entre los asistentes.

En medio de su intervención en donde hacía publicidad con un micrófono, la creadora de contenido soltó una frase bastante polémica.

¿Qué pasó mi reina? Traiga su marido que lo que se ahorra con usted se lo gasta en la moza.

La expresión de Aida Victoria, dicha en tono jocoso no pasó por desapercibido en redes y muchos de sus seguidores empezaron a debatir si era un simple comentario irónico o si era una clara pulla para su pareja en medio de los rumores de ruptura.

¿Cómo empezaron los rumores de ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Semanas atrás la influenciadora Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo lanzó una fuerte acusación en contra de la pareja de Aida Victoria Merlano.

Yina aseguró sin mencionar su nombre directamente, pero sí su apodo "El agropecuario", que se había enterado que dicho agropecuario había engañado a su pareja con una mujer en Medellín.

Además, Yina Calderón expresó que el hijo de Aida Victoria no era de Juan David sino, por el contrario, de su expareja, WestCol.

Estas declaraciones generaron gran controversia y hasta el mismo Tejada le respondió a Yina negando sus afirmaciones y expresando su rechazo ante las mismas. Desde ahí empezaron a mostrarse distantes Aida y Juan David.