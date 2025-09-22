Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amigo de Marcela Reyes salió en defensa de la DJ tras ser señalada de la desaparición de B-King

Internautas vinculan a Marcela Reyes con la desaparición del cantante B-King y su mejor amigo sale en su defensa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Fuerte defensa a Marcela Reyes tras ser vinculada con la desaparición de B-King
Defienden a Marcela Reyes en medio de rumores por el caso de la desaparición de B-King. (Foto Canal RCN).

La desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, en México sigue generando preocupación entre sus seguidores, familiares y amigos. En medio de la incertidumbre, internautas han lanzado delicadas acusaciones contra su expareja, Marcela Reyes, señalándola de estar detrás de lo sucedido.

¿Por qué relacionan a Marcela Reyes con la desaparición de B-King en México?

Una vez se dio a conocer la desaparición de B-King en México, junto a un DJ que lo acompañaba, internautas llenaron las redes sociales con delicados señalamientos en contra de la DJ profesional Marcela Reyes.

B-King, Marcela Reyes
B-King y Marcela Reyes están destapando los detalles de su separación | Foto del Canal RCN.

Los usuarios alegan que meses atrás, cuando Marcela habló sobre la supuesta infidelidad del artista con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, y que se generara todo un ‘show’ mediático sobre su separación con el artista, B-King denunció públicamente que estaba recibiendo amenazas supuestamente de su parte.

"Debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp", dijo en su momento el artista.

Ahora, meses después de aquel episodio, internautas han traído de vuelta esas declaraciones de Bayron y lo relacionan directamente con la situación actual.

¿Qué dijo el mejor amigo de Marcela Reyes sobre los señalamientos en su contra por la desaparición de B-King?

A raíz de la delicada situación Marcela Reyes no dudó en pronunciarse por medio de sus redes sociales para asegurar que ella no estaba detrás de esta lamentable situación como muchos aseguraban.

B-King, Marcela Reyes
B-King y Marcela Reyes se han criticado entre sí | Foto del Canal RCN.

Así mismo, su mejor amigo, Javier Gómez, se pronunció por medio de esta misma plataforma para apoyar a la DJ y contrarrestar las afirmaciones que se estaban haciendo en su contra por parte de terceros.

"Hasta qué punto el morbo puede elevar la imaginación hasta crear falsas especulaciones sin importar a quién se llevan por delante (…) En qué momento se toman el trabajo de sacar conclusiones y decir: ah, sí, fue Marcela, sin importar qué, solo por crear morbo de que hay una historia terrorífica”

Gómez dejó claro que, aunque el cantante no era de su agrado esperaba que las autoridades dieran con su paradero y regresara con bien a su casa.

“Ojalá Bayron aparezca con vida, sano y que pueda volver a los brazos de su madre"

Vale la pena destacar que una vez se dio a conocer la noticia, Marcela Reyes se pronunció al respecto para pedir que se difundiera la información sobre B-King y así lograr que aparezca pronto.

