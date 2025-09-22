Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan la cronología de B-King en México: así fueron sus últimas horas antes de desaparecer

Dieron a conocer la cronología de B-King en México en la que detallaron lo que hizo en sus últimas horas antes de desaparecer.

B-King
¿Cómo fueron las últimas horas de B-King en México antes de desaparecer? (Foto Canal RCN).

La desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, en México sigue siendo un misterio. En las últimas horas, su mánager, Juan Camilo Gallego, reveló la cronología exacta de los pasos que dio el artista antes de desaparecer.

¿Cómo fueron las últimas horas de B-King en México antes de desaparecer?

En una reciente entrevista con un medio radial colombiano, Juan Camilo Gallego reveló cómo fueron sus pasos desde el minuto uno en el que pisaron territorio mexicano. El máganer del artista reveló que al país azteca llegaron el jueves 11 de septiembre de 2025 en donde se encontraron con Regio Clown, quien reside en el país desde hace varios años.

Caso B-King: autoridades mexicanas revelan su postura tras la desaparición
Autoridades mexicanas rompen el silencio sobre la desaparición de B-King. (Foto Canal RCN).

El domingo 14 de septiembre participaron en un concierto con motivo de la independencia de México al que Regio los invitó. Al día siguiente, lunes 15, decidieron dedicarse a recuperar energías por lo que permanecieron todo el día en el hotel en el que se estaban hospedando.

El martes 16 de septiembre, dedicaron su mañana a organizar la agenda y evitar cualquier tipo de percance. Horas más tarde, ese mismo día, B-King le manifestó a su mánager su deseo de ir al gimnasio a lo que Regio se ofrece a acompañarlo, y al llegar al lugar comparten algunos videos por medio de sus redes sociales.

¿Quién es B King?
B-King tiene una carrera musical enfocada en el género urbano. / (Foto del Canal RCN)

Sobre las 4:36 p.m. de ese mismo día, Juan Camilo Gallego manifiesta que recibió el último mensaje de B-King, quien le manifestó que iba a almorzar con unas personas y que lo recogería a las 7:30 p.m. para asistir a otro compromiso, pero esto nunca pasó.

“A las 12 me preocupo, yo pensé que se quedaron tomando o celebrando, pero ya a la 1 no le llegaban los mensajes. A las 24 horas puse la denuncia y hasta hoy no se sabe nada”.

¿Quién fue la última persona con la que B-King tuvo contacto antes de su desaparición en México?

El mánager de B-King reveló quién fue la última persona con la que el cantante tuvo contacto antes de su desaparición, siendo esta su mejor amiga Carolina Londoño.

Según comentó, el último mensaje enviado fue a las 5:00 p.m., 24 minutos después de hablar con él.

Así mismo reiteró que la última ubicación del artista se registró cerca a Polanco, a 45 minutos de Palapas.

