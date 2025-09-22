¡Escándalo en el Balón de Oro! Se filtra presunta lista con el ganador del evento

El Balón de Oro 2025 todavía no se entrega y ya está en el centro de la polémica.

A pocas horas de la ceremonia en París, circula en redes una lista que revelaría a los 10 jugadores más votados y, lo más polémico, al supuesto ganador.

La filtración fue compartida por el periodista argentino Pablo Giralt y rápidamente encendió las redes.

Aunque la revista France Football, organizadora oficial del evento, no ha confirmado nada, el documento mostraría quién se quedaría con el premio individual más prestigioso del fútbol.

¿Quiénes son los supuestos candidatos a ganar el Balón de Oro 2025?

Según la imagen difundida, el top 10 estaría integrado por figuras de la talla de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Vitinha y Raphinha. En la lista también aparecen jugadores como Mohamed Salah, Nuno Mendes, Pedri, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Lautaro Martínez.

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé se posicionan como los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025. (Foto AFP)

Entre ellos destacan dos sudamericanos: el brasileño Raphinha, que se ubicaría en el cuarto lugar, y el argentino Lautaro Martínez, en la décima casilla.

El listado también refleja el dominio del PSG y del Barcelona, clubes que aportarían a varios de los jugadores mejor posicionados. Sin embargo, el único representante del Real Madrid sería Kylian Mbappé, ubicado en el noveno puesto con apenas 170 puntos.

¿Quién es el supuesto ganador del Balón de Oro 2025?

La mayor controversia está en el primer lugar. Todo apunta a que el galardón sería para Lamine Yamal, con 805 puntos. El joven de 18 años habría superado por un margen mínimo a Ousmane Dembélé, que sumaría 800 unidades, y al portugués Vitinha, tercero con 643.

De confirmarse, Yamal se convertiría en el jugador más joven de la historia en quedarse con el Balón de Oro. No obstante, su nombre no genera mucho contento: mientras que muchos reconocen su enorme talento, también abundan críticas por actitudes fuera de la cancha que ponen en duda el mensaje del premio.

Lamine Yamal sería el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y se convertiría en el jugador más joven de la historia. (Foto Frank Fife / AFP)

La discusión ha dividido a la afición futbolística. Un sector insiste en que el reconocimiento debería recaer en Dembélé, por su regularidad y títulos con el PSG. Otros opinan que Raphinha tendría más méritos que Yamal para quedarse con el galardón.

¿A qué hora se puede ver la ceremonia del Balón de Oro en Colombia?

La gala del Balón de Oro se celebrará este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Châtelet de París, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El evento será transmitido en vivo por Disney+, plataforma que tiene los derechos para la región.

Se espera la presencia de figuras del fútbol mundial, aunque ya se rumora que ni el Real Madrid ni el PSG enviarían representantes directos a la ceremonia, un hecho que aumentaría aún más la controversia alrededor de esta edición.

¿Qué es el Balón de Oro, el reconocimiento futbolístico más prestigioso?

El Balón de Oro es el reconocimiento individual más prestigioso en el fútbol. Lo entrega anualmente la revista France Football desde 1956 y premia al jugador que haya tenido la mejor temporada.

Durante más de una década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaron el galardón con 13 trofeos en conjunto, siendo los dos jugadores con más balones de oro.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con 8 trofeos, seguido por Cristiano Ronaldo, quien acumula 5. (Foto: Josep Lago / AFP)

Sin embargo, en 2024 se cerró esa era cuando el español Rodri, del Manchester City, fue elegido como el mejor tras liderar a su selección en la Eurocopa.

El trofeo no solo premia el rendimiento deportivo, sino que también contempla varios criterios. Estos son: los resultados obtenidos individual y colectivamente durante el año en consideración, la clase del jugador (talento y juego limpio), su carrera profesional, la personalidad y carisma que posee.

Sin embargo, más allá de estos parámetros, el Balón de Oro siempre ha estado acompañado de debates sobre el peso mediático de sus ganadores.

La edición 2025 no parece ser la excepción: la supuesta filtración que señala a Lamine Yamal como vencedor ha reavivado la eterna discusión sobre qué debe valorarse más, si los títulos y la trayectoria consolidados o la proyección de las nuevas estrellas.