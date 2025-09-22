Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Arcila, Miss Risaralda rompió en llanto al recordar a su fallecido padre

Ángela Arcila contó su testimonio frente a las cámaras y se mostró conmovida al recordar los últimos días de vida de su padre.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ángela Arcila en Miss Universe Colombia 2025.
Miss Risaralda recordó la pérdida de su padre. Foto | Canal RCN.

Ángela Arcila, quien representa al departamento de Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality, conmovió en el más reciente capítulo al recordar a su fallecido padre, quien hace pocas semanas falleció a causa de una grave enfermedad.

¿Por qué Miss Risaralda rompió en llanto en Miss Universe Colombia, el reality?

La hermosa y carismática candidata abrió su corazón para mostrar su lado más humano y contar lo difícil que fue perder al hombre que describió como al amor de su vida, y a quien recordó entre lágrimas como un hombre lleno de alegría, lleno de vida y vitalidad.

En medio de su doloroso testimonio, Miss Risaralda rompió en llanto al traer a su memoria lo difícil que fue para ella ver cómo su padre poco a poco iba decayendo y la impotencia de saber que no podía hacer nada para detener que la enfermedad avanzara, “cómo quieres guardarlo en tu corazón y no logras hacerlo, pero aun así te aferras y hablas con Dios”, señaló.

Pese a lo complejo de esta situación que todavía se encuentra atravesando ella y su familia, la Miss aseguró que hoy se siente tranquila de saber que este ser amado está descansando en el cielo.

¿Quién es Angela Arcila, la representante de Miss Universe Colombia, el reality?

Aunque no ha sido nada fácil llegar hasta este punto, la joven pereirana se mostró entusiasta al hablar de su padre como una inspiración para seguir brillando en la vida, y ahora en Miss Universe Colombia, el reality.

“Y aquí estoy, con mucha fuerza, con mucha valentía, sí con una tristeza muy grande, pero también demostrándote papá que criaste una muy buena hija, que criaste a una hija fuerte, valiente y que voy a seguir siendo tu reina”, mencionó.

Durante el relato de su historia de vida, Arcila también recordó su infancia junto a sus dos padres y a sus hermanas, quienes desde siempre han sido su motor para no desfallecer, además, habló de las dificultades económicas que vivieron en su momento.

Hoy en día, es una mujer de 27 años que lleva con orgullo la banda de su departamento, y más que llevarla, ha demostrado honrar a cada una de las mujeres de esta región del país.

