Autoridades mexicanas se pronunciaron frente a la desaparición de B-King: esto dijeron

Autoridades mexicanas rompieron el silencio revelando detalles que podrían dar un giro inesperado al caso de B-King.

Caso B-King: autoridades mexicanas revelan su postura tras la desaparición
Autoridades mexicanas rompen el silencio sobre la desaparición de B-King. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante colombiano B-King desapareció en México el pasado 16 de septiembre y, hasta ahora, su paradero sigue siendo un misterio. Hace pocas horas, las autoridades de ese país se pronunciaron sobre este lamentable caso que mantiene a su familia con el corazón en la mano.

¿Qué dijeron las autoridades mexicanas sobre la desaparición de B-King?

Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara ayuda a las autoridades de Sonora, México, para dar con el paradero de los artistas colombianos Bayron Sánchez ‘B-King’ y Jorge Herrera, dichas autoridades respondieron, según informó Noticias RCN.

Reportan la desaparición de B-King, exesposo de Marcela Reyes, en México
B-King, exesposo de Marcela Reyes, se encuentra desaparecido según familiares. (Foto Canal RCN).

"En México la Fiscalía del estado de Sonora le respondió al presidente Gustavo Petro, quien solicitó ayuda para encontrar a los artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera ‘Regio Clown’, luego de afirmar que desaparecieron en esa región”.

La Fiscalía de Sonora aclaró que no existe registro de que los artistas hayan estado en ese estado. Además, le indicaron al presidente Petro que su último paradero conocido fue en Polanco, Ciudad de México.

“Las autoridades le indicaron que no hay registro de que se presentaron en ese estado y le aclararon que fueron vistos por última vez en Polanco, Ciudad de México"

¿Dónde desapareció realmente B-King? Su mánager contradice a Gustavo Petro

Así mismo, en entrevista con un medio radial colombiano, Juan Camilo Gallego, máganer de B-King, reveló que nunca han visitado Sonora, como lo afirmó Gustavo Petro y reiteró que el último lugar en el que lo vieron fue en Polanco, Ciudad de México.

B-King durante una entrevista con Buen día Colombia.
Autoridades confirmaron que B-King estaba en compañía de Regio Clown. Foto | Canal RCN.

“Ellos no desaparecieron en Sonora como dijo Petro, al que le agradecemos el apoyo, ellos desaparecieron en Ciudad de México. Nunca fue en Sonora, nunca hemos ido allá, el ‘show’ fue acá en un club que se llama Woman. No sé de dónde sacó esa información el presidente, acá solamente estuvimos en Ciudad de México”.

Gallego manifestó que todo podría tratarse de un secuestro debido a que, según le comentaron, en México suele ser un negocio. Sin embargo, confesó que no han recibido ningún tipo de comunicación que pueda dar indicios que se trata de esto.

