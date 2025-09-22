Stephanie Ruiz, exprometida de Mateo Carvajal y su excuñado, Isaac Carvajal están en el ojo del huracán tras compartir un video besándose en el cumpleaños de la modelo.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

¿Cómo reaccionó Stephanie Ruiz a la polémica que causó su beso con su excuñado, Isaac Carvajal?

Stephanie Ruiz celebró sus cumpleaños en la noche del 20 de septiembre y a través de sus historias de Instagram compartió detalles de su fiesta, celebración a la que asistió Isaac Carvajal, su excuñado.

La polémica se generó luego que la modelo compartiera un video besándose con Isaaca en plena fiesta y por algunos videos en los que se veían bastante cercanos. Esto generó gran controversia en redes y muchos arremetieron contra Stephanie e Isaac por su aparente relación.

Ante esto, Stephanie rompió el silencio y a través de sus redes sociales se pronunció. El primer video que compartió la influenciadora fue de manera irónica cantando junto a Isaac.

En el video se observa a Stephanie junto a un grupo de amigos en el que está Isaac Carvajal cantando la canción "Chismofilia" de Luis Alfonso.

La modelo y su excuñado se muestran cantando en coro de la canción con gran entusiasmo que hace alusión a las personas que se meten en la vida de las personas.

Y esta copa la levanto y salucita por todos los envidiosos, a los chismosos que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso.

Stephanie Ruiz rompió el silencio tras besar al hermano de Mateo Carvajal. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal son pareja? Esto revelaron

Tras este primer video, Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal hicieron otro video en el que hablaron directo asegurando que veían muchas personas atacadas por su beso y cercanía.

Están pero atacados y se pueden seguir atacando, somos súper amigos.

La modelo aseguró en un mensaje junto al video que publicó que por el momento Isaac y ella eran solo amigos, pero que ella no se negaría a darse una oportunidad con alguien como él.

Ojalá tuviera algo con esta cosota.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano lanzó pulla a su pareja en pleno evento: "Se lo gasta en la moza"

¿Cómo reaccionó Mateo Carvajal al beso de su hermano con su expareja, Stephanie Ruiz?

Ante este revuelo que ha causado Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal por su beso, muchos internautas han puesto sus ojos en Mateo Carvajal para ver su reacción u opinión al respecto.

Sin embargo, hasta el momento Mateo Carvajal ha preferido guardar silencio y no pronunciarse ante la polémica que lo involucra por su hermano y expareja.