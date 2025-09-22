Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Stephanie Ruiz se pronunció tras besar al hermano de Mateo Carvajal, su excuñado

Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal rompieron el silencio luego que se viralizara video de ambos besándose: "Muchos atacados".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Stephanie Ruiz y Mateo Carvajal se mostraron juntos
Stephanie Ruiz encendió la polémica luego de mostrarse junto a Isaac Carvajal. (Foto Canal RCN)

Stephanie Ruiz, exprometida de Mateo Carvajal y su excuñado, Isaac Carvajal están en el ojo del huracán tras compartir un video besándose en el cumpleaños de la modelo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Stephanie Ruiz a la polémica que causó su beso con su excuñado, Isaac Carvajal?

Stephanie Ruiz celebró sus cumpleaños en la noche del 20 de septiembre y a través de sus historias de Instagram compartió detalles de su fiesta, celebración a la que asistió Isaac Carvajal, su excuñado.

La polémica se generó luego que la modelo compartiera un video besándose con Isaaca en plena fiesta y por algunos videos en los que se veían bastante cercanos. Esto generó gran controversia en redes y muchos arremetieron contra Stephanie e Isaac por su aparente relación.

Ante esto, Stephanie rompió el silencio y a través de sus redes sociales se pronunció. El primer video que compartió la influenciadora fue de manera irónica cantando junto a Isaac.

En el video se observa a Stephanie junto a un grupo de amigos en el que está Isaac Carvajal cantando la canción "Chismofilia" de Luis Alfonso.

La modelo y su excuñado se muestran cantando en coro de la canción con gran entusiasmo que hace alusión a las personas que se meten en la vida de las personas.

Y esta copa la levanto y salucita por todos los envidiosos, a los chismosos que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso.

Exnovia de Mateo Carvajal captada amorosa con su excuñado
Stephanie Ruiz rompió el silencio tras besar al hermano de Mateo Carvajal. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal son pareja? Esto revelaron

Tras este primer video, Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal hicieron otro video en el que hablaron directo asegurando que veían muchas personas atacadas por su beso y cercanía.

Están pero atacados y se pueden seguir atacando, somos súper amigos.

La modelo aseguró en un mensaje junto al video que publicó que por el momento Isaac y ella eran solo amigos, pero que ella no se negaría a darse una oportunidad con alguien como él.

Ojalá tuviera algo con esta cosota.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Mateo Carvajal al beso de su hermano con su expareja, Stephanie Ruiz?

Ante este revuelo que ha causado Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal por su beso, muchos internautas han puesto sus ojos en Mateo Carvajal para ver su reacción u opinión al respecto.

Sin embargo, hasta el momento Mateo Carvajal ha preferido guardar silencio y no pronunciarse ante la polémica que lo involucra por su hermano y expareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King Talento nacional

Revelan la cronología de B-King en México: así fueron sus últimas horas antes de desaparecer

Dieron a conocer la cronología de B-King en México en la que detallaron lo que hizo en sus últimas horas antes de desaparecer.

Caso B-King: autoridades mexicanas revelan su postura tras la desaparición Talento nacional

Autoridades mexicanas se pronunciaron frente a la desaparición de B-King: esto dijeron

Autoridades mexicanas rompieron el silencio revelando detalles que podrían dar un giro inesperado al caso de B-King.

Fuerte defensa a Marcela Reyes tras ser vinculada con la desaparición de B-King Marcela Reyes

Amigo de Marcela Reyes salió en defensa de la DJ tras ser señalada de la desaparición de B-King

Internautas vinculan a Marcela Reyes con la desaparición del cantante B-King y su mejor amigo sale en su defensa.

Lo más superlike

Salieron a la luz imágenes de cómo quedó la avioneta en la que viajaba Débora Estrella Talento internacional

Salieron a la luz imágenes de cómo quedó la avioneta en la que se accidentó Débora Estrella

Se conocieron las primeras imágenes de la avioneta en la que viajaba Débora Estrella, la periodista que falleció en accidente aéreo.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?