Peso Pluma sorprende a Kenia Os con un beso en plena entrevista y el video se vuelve viral

Peso Pluma sorprendió a Kenia Os con un beso durante una entrevista y el inesperado momento se volvió viral en redes.

Peso Pluma sorprende a Kenia Os con un beso en plena entrevista
Peso Pluma besa a Kenia Os en plena entrevista / (Foto de AFP)

Un inesperado momento entre Peso Pluma y Kenia Os interrumpió una entrevista y rápidamente se volvió viral, generando todo tipo de comentarios en internet.

¿Cómo ocurrió el beso de Peso Pluma a Kenia Os en plena entrevista?

La cantante Kenia Os se encontraba realizando una entrevista con CNN para hablar de su próximo documental “Kenia Os: La OG”, que se estrenará el 29 de agosto en Los Ángeles. Durante la charla, Peso Pluma apareció en la escena y sorprendió a todos al acercarse para darle un beso a la artista.

Kenia Os y Peso Pluma protagonizaron uno de los trends más comentados de TikTok.
Los fans no superan la complicidad de Kenia Os y Peso Pluma en este trend de almohadazos. Foto AFP/ Rodin Eckenroth

El gesto tomó por sorpresa tanto a la cantante como al entrevistador, quien reaccionó con una risa ante lo inesperado del momento. Tras el beso, Kenia Os interrumpió brevemente la entrevista y exclamó: “Se va”, mientras el artista abandonaba rápidamente el lugar.

El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto y fue captado en video, lo que permitió que en cuestión de horas circulara ampliamente en plataformas como X, Instagram y TikTok.

¿Cómo ha sido la relación pública entre Peso Pluma y Kenia Os?

Desde que se confirmó su noviazgo, ambos artistas han optado por mantener una relación con bajo perfil mediático. Aunque evitan hablar abiertamente de su vida sentimental, han sido captados en varias ocasiones juntos en eventos y presentaciones, mostrando gestos de cercanía que rápidamente se vuelven tema de conversación.

El episodio del beso en la entrevista es solo uno más de los momentos en que su vínculo ha salido a la luz, pese a su interés por mantenerlo reservado. Para muchos seguidores, esta dinámica refleja el equilibrio que buscan entre proteger su vida privada y convivir con la constante atención del público y los medios.

¿Qué proyectos tienen en marcha Kenia Os y Peso Pluma?

El beso viral coincidió con una etapa importante para ambos artistas. Kenia Os se prepara para el estreno de su documental “La OG”, que busca mostrar su trayectoria y consolidación como una de las voces femeninas más influyentes de la música mexicana actual. El lanzamiento se llevará a cabo en cines de Los Ángeles el 29 de agosto, marcando un paso clave en su carrera internacional.

Estos son los proyectos que tienen Kenia Os y Peso Pluma
¿Qué proyectos tienen en marcha Kenia Os y Peso Pluma? / (Fotos de AFP)

Por su parte, Peso Pluma continúa trabajando en nuevas colaboraciones y presentaciones en vivo que lo mantienen en la cima de la música regional mexicana y urbana. Aunque la pareja suele mantener su relación fuera del foco mediático, este tipo de momentos refuerzan el interés del público no solo en su vida personal, sino también en los caminos profesionales que cada uno está construyendo.

