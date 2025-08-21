Millie Bobby Brown de 'Stranger Things' y Jake Bongiovi son padres, ¿cómo viven esta etapa?
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comparten la alegría de convertirse en padres y comenzar un nuevo ciclo en sus vidas.
En las últimas horas, el nombre de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras anunciarles a sus seguidores una sorprendente noticia relacionada con su vida personal, pues le dieron la bienvenida a una nueva persona en su hogar.
¿Por qué Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son tendencia en redes sociales?
A través de un comunicado oficial de prensa, Millie Bobby Brown compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 64 millones de seguidores, una publicación en conjunto con su pareja Jake Bongiovi, confirmando públicamente que se convirtieron en padres a través de la adopción, expresando lo siguiente:
“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé en adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad”, detalló la pareja.
Desde luego, este comunicado ha sido tema de conversación entre los seguidores de la pareja en redes sociales al revelar que están atravesando un importante momento en sus vidas y que desean mantenerse alejados de la exposición mediática durante esta nueva etapa.
Esta es la amplia trayectoria profesional de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
Sin duda, el nombre de Millie Bobby Brown ha resonado con fuerza en los últimos años debido a su trabajo como actriz y modelo. Uno de los papeles que más reconocimiento internacional le ha dado es su participación en la serie de Netflix 'Stranger Things', donde interpretó al personaje de "Eleven".
Por su parte, Jake Bongiovi es actor y modelo. Además, es hijo del reconocido artista Jon Bon Jovi, quien ha construido una sólida trayectoria profesional en la música con éxitos como 'It’s My Life', 'Always' y 'Livin’ on a Prayer'.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se han consolidado como una de las parejas más distinguidas dentro de la industria de Hollywood a raíz de la especial conexión que han demostraron desde que confirmaron públicamente su romance.
Entre tanto, la pareja no solo se ha distinguido por los años que llevan de relación, sino también por el importante ciclo que están iniciando con la llegada de su hija adoptiva.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike