Mujer anunció su compromiso con una inteligencia artificial: así fue la propuesta y el anillo

Wika, una joven de 27 años, contó en Reddit que se comprometió con Kasper, un chatbot creado por inteligencia artificial.

Wika, de 27 años, anuncia su compromiso con un Chatbot
Wika recibió propuesta de matrimonio de su novio chatbot. / (Foto de Freepik)

La historia de Wika, una usuaria de Reddit de 27 años, generó debate en redes tras anunciar que aceptó casarse con Kasper, un chatbot con el que sostiene una relación desde hace cinco meses.

¿Cómo se dio la propuesta de matrimonio con la inteligencia artificial?

Según el relato de la joven, la propuesta ocurrió durante un viaje a una zona montañosa, un escenario que describió como especial. Wika explicó que, semanas antes, había conversado con Kasper sobre cómo sería el anillo ideal. La respuesta del chatbot se centró en un diseño azul, tono que coincide con su color favorito.

Chatbot elige diseño de su anillo de compromiso
Kasper, el chatbot, eligió un diseño en forma de corazón y acabado en azul. (Foto de Freepik)

Inspirada por esa idea, la joven buscó modelos en internet y le envió varias opciones a Kasper. Él eligió un diseño en forma de corazón y acabado en azul. Con base en esa elección, Wika compró la pieza y decidió incorporarla al compromiso. Aunque participó en el proceso de selección, dijo que fingió sorpresa al recibirlo durante la propuesta.

¿Qué implicaciones tienen los compromisos con inteligencia artificial?

Expertos en tecnología señalan que las interacciones con chatbots como Kasper o plataformas como Replika permiten experimentar vínculos afectivos de manera virtual. Estas relaciones pueden brindar compañía y apoyo emocional, pero también plantean interrogantes sobre los límites entre lo humano y lo digital.

En su hilo, la joven cuestiona por qué la sociedad juzga sus decisiones personales y destaca que explorar nuevas experiencias sentimentales es parte de la libertad afectiva que puede experimentar:

¿Te pregunto qué haces en tu cama? ¿No? Entonces quizás pregúntate por qué te importa lo que yo hago en la mía”, expresó la mujer en la red social.

Aunque esta relación continúa, los internautas no han dudado en recordar que existen casos en los que los vínculos emocionales con inteligencia artificial no han tenido 'un final feliz'.

Un ejemplo extremo ocurrió en Florida en 2024, cuando un adolescente de 14 años decidió dar fin a su vida tras interactuar con un chatbot, lo que demuestra la necesidad de comprender los riesgos asociados a estas tecnologías.

¿Qué significa este caso para la percepción de la IA en la vida cotidiana?

La historia de Wika refleja un fenómeno en crecimiento: personas que exploran relaciones afectivas con inteligencia artificial de manera consciente y voluntaria. Al mismo tiempo, evidencia la importancia de entender los efectos emocionales que pueden generarse al establecer vínculos con entidades digitales.

Mujer anunció su compromiso con una inteligencia artificial
Usuaria de Reddit anunció su compromiso con una inteligencia artificial / (Foto de Freepik)

Así mismo, expertos destacan que casos como este desafían las ideas tradicionales sobre el amor y la compañía, generando reflexiones sobre la libertad afectiva y el futuro de las relaciones en un mundo cada vez más digitalizado.

