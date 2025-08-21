Mhoni Vidente y su predicción sobre el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a llamar la atención en redes sociales tras recordar una de sus predicciones más comentadas: el fallecimiento de un cantante mexicano que, según aseguró meses atrás, ocurriría de manera repentina.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la muerte de Ernesto Barajas?

En una de sus transmisiones, Mhoni anticipó la partida de un artista joven y muy querido en México.

Según explicó, no se trataría de una situación común, sino de un hecho que impactaría directamente a toda una agrupación musical.

“Viene la pérdida de un famoso. Sí, es mexicano, muy querido. Es joven, 27, 28 o 30 años”, dijo en aquel entonces.

También señaló que esta tragedia sucedería en medio de un ataque, dejando entrever que el hecho golpearía de lleno al mundo de la música regional.

Aunque en su predicción no reveló nombres, Mhoni aseguró que la carta de la muerte se acercaba a un intérprete del norte del país.

“Otra vez estarán hablando de hacer un levantón, hablando de s3cuestr4rl0, @ses1narl0 o d3sv1virl0, como dicen. Es un hombre joven, del norte del país, esta carta estará sobre estas personas. Cuídense mucho”, afirmó en su mensaje.

Tras conocerse lo ocurrido con Barajas, la astróloga compartió un video en Instagram donde retomó aquella entrevista y lo relacionó directamente con la noticia de su fallecimiento.

¿Qué ocurrió con Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño?

El martes 19 de agosto, Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, perdió la vida en Zapopan, Jalisco.

Ernesto Barajas fue la voz principal de la agrupación Enigma Norteño. (Foto Frazer Harrison / AFP)

Según reportes iniciales, Ernesto se encontraba en su vehículo cuando fue sorprendido por dos personas que realizaron varios dispar0s, causando su muerte inmediata.

Las autoridades locales confirmaron que iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables, aunque hasta ahora no se registran resultados.

¿Quién era Ernesto Barajas, cantante mexicano?

Nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1986, Ernesto Barajas fue bajista, compositor, productor y voz principal de Enigma Norteño, agrupación fundada en 2004 que logró destacarse por su estilo innovador dentro del género regional mexicano.

La banda alcanzó gran popularidad con temas como Mayito Gordo, Los lujos del R, Chavo Félix y El Ondeado, que se enmarcan dentro de los llamados “narc0corridos”, composiciones que narran la vida y lujos de personajes asociados a grupos del crimen organizado.

A lo largo de su trayectoria, Barajas y la agrupación estuvieron rodeados tanto de reconocimientos como de polémicas, en especial por algunas de sus canciones.

En 2023 circuló un mensaje atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación en el que se le pedía evitar interpretar corridos que hicieran referencia a organizaciones criminales.

Este género musical impulsó medidas que limitaron la presentación de este tipo de música en diferentes estados mexicanos, al considerar que podía generar conflictos, al tiempo que se promovía una campaña para incentivar corridos con un estilo distinto y alejado de dichas narrativas.