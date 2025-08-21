Entre lágrimas, Ornella Sierra rompió el silencio sobre su polémica relación con Farid Pineda

La influenciadora Ornella Sierra se pronunció por primera vez sobre la polémica relación que tuvo con el empresario Farid Pineda.

¿Por qué la relación entre Ornella Sierra y Farid Pineda causó tanto revuelo?

La creadora de contenido y el empresario tuvieron un romance que fue bastante criticado luego de que este se involucrara con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia después de anunciar el fin de su matrimonio, razón por la que muchos internautas aseguraron que la influenciadora habría sido la responsable de dicha separación.

La joven recibió miles y fuertes críticas al respecto, provocando que varias marcas con las que trabajara finalizaran los contratos y complicando su situación laboral y emocional.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su polémica relación con Farid Pineda?

En entrevista con 'Buen Día, Colombia' confesó que ella no supo que él estaba casado cuando se involucró con ella, pero no quiso aclarar la situación debido a que sabía que muchos no le iban a creer.

"Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía 'dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia'. Nunca quise salir a hablar y desmentir porque uno habla y siempre 100 mil personas salen diciendo 'qué va, tú sí sabías'", dijo.

Explicó que se sentía triste y como si le hubieran arrebatado lo que más quería, que es su trabajo y su familia, pues dejó de ir a visitar a sus papás para que no relacionaran sus viajes con que se iba a ver con él.

También culpó sus idas a Barranquilla indicando que no tenía que estar tanto tiempo allá cuando estaba creciendo profesionalmente en Bogotá.

¿Ornella Sierra tocó fondo tras dicha polémica?

La influenciadora indicó que sintió que tocó fondo con dicha polémica, pues estaba bastante baja de ánimo por los ataques y las consecuencias que dicha relación le trajo a su vida.

Indicó que ella ya cerró ese capítulo, aunque algunos se lo sigan recalcando, y ahora está enfocada en su carrera profesional, destacando que rescata el aprendizaje que dicha situación le dejó.