Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Entre lágrimas, Ornella Sierra rompió el silencio sobre su polémica relación con Farid Pineda

Ornella Sierra se pronunció sobre lo difícil que fue para ella que la acusaran de involucrarse en un matrimonio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ornella Sierra sobre Farid Pineda
Ornella Sierra habla por primera vez de Farid Pineda/Canal RCN

La influenciadora Ornella Sierra se pronunció por primera vez sobre la polémica relación que tuvo con el empresario Farid Pineda.

Artículos relacionados

¿Por qué la relación entre Ornella Sierra y Farid Pineda causó tanto revuelo?

La creadora de contenido y el empresario tuvieron un romance que fue bastante criticado luego de que este se involucrara con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia después de anunciar el fin de su matrimonio, razón por la que muchos internautas aseguraron que la influenciadora habría sido la responsable de dicha separación.

Ornella Sierra sobre Farid Pineda

La joven recibió miles y fuertes críticas al respecto, provocando que varias marcas con las que trabajara finalizaran los contratos y complicando su situación laboral y emocional.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su polémica relación con Farid Pineda?

En entrevista con 'Buen Día, Colombia' confesó que ella no supo que él estaba casado cuando se involucró con ella, pero no quiso aclarar la situación debido a que sabía que muchos no le iban a creer.

Ornella Sierra sobre críticas por Farid Pineda

"Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía 'dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia'. Nunca quise salir a hablar y desmentir porque uno habla y siempre 100 mil personas salen diciendo 'qué va, tú sí sabías'", dijo.

Explicó que se sentía triste y como si le hubieran arrebatado lo que más quería, que es su trabajo y su familia, pues dejó de ir a visitar a sus papás para que no relacionaran sus viajes con que se iba a ver con él.

También culpó sus idas a Barranquilla indicando que no tenía que estar tanto tiempo allá cuando estaba creciendo profesionalmente en Bogotá.

Artículos relacionados

¿Ornella Sierra tocó fondo tras dicha polémica?

La influenciadora indicó que sintió que tocó fondo con dicha polémica, pues estaba bastante baja de ánimo por los ataques y las consecuencias que dicha relación le trajo a su vida.

Indicó que ella ya cerró ese capítulo, aunque algunos se lo sigan recalcando, y ahora está enfocada en su carrera profesional, destacando que rescata el aprendizaje que dicha situación le dejó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña mostró cómo suena su canción con Yina Calderón: ¿será un éxito? Yina Calderón

La Toxi Costeña enseñó un adelanto de su canción con Yina Calderón: así suena

La Toxi Costeña reveló nuevos detalles de su canción con Yina Calderón junto a un adelanto de la letra.

La Toxi Costeña les respondió a sus haters La toxi costeña

La Toxi Costeña no se aguantó y molesta les respondió a quienes la critican

La Toxi Costeña respondió a quienes la cuestionan como mamá y juzgan su físico y personalidad.

Alicia Machado Talento internacional

Alicia Machado revela detalles de su romance con Ricardo Arjona: “El casado era él, no yo”

Alicia Machado reveló detalles de su relación con Ricardo Arjona, habló de cómo lo vivió en secreto durante ocho años.

Lo más superlike

Mhoni Vidente Talento internacional

Mhoni Vidente y su predicción sobre el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Mhoni Vidente afirmó que ya había anticipado la muerte de Ernesto Barajas, voz de Enigma Norteño, en sus revelaciones pasadas.

El hombre que hizo de una isla su hogar por más de tres décadas Viral

Murió el hombre que vivió más de 30 años aislado en una isla para evitar hablar con alguien

Cerebro Ciencia

Científicos logran escuchar la voz interna del cerebro, ¿cómo lo hicieron?

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025