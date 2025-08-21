La Toxi Costeña no se aguantó y molesta les respondió a quienes la critican

La cantante la Toxi Costeña decidió responderles a quienes la llenan de críticas en redes sociales por su físico y su personalidad.

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

¿Cómo reaccionó la Toxi Costeña tras críticas en redes sociales?

La influenciadora decidió enviar un contundente mensaje a sus detractores a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que ha analizado a varios de los internautas que suelen criticarla en redes sociales visitando sus perfiles, los cuales en su mayoría profesan ser bastante religiosos, algo que le parece bastante contradictorio con lo que le dicen.

"Para ser tan persignados son muy macabros porque lo que me comentan a mí, no es de cristianos", dijo.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

Asimismo, les contestó a quienes juzgan su físico y su forma de expresarse lanzándole fuertes calificativos.

"Yo no tengo la culpa de haber nacido morena, comunícate con Dios, que mis rasgos, que soy bajita, soy así y no voy a cambiar, vayan a que se los cu***. Ay que es una ordinaria, sí, pobre, sí, maluca, sí, soy todo eso, ya", les dijo.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares les respondió a Yina Calderón y Camilo Trujillo tras criticarla

¿Por qué la Toxi Costeña no muestra casi a sus hijos en redes sociales?

Asimismo, la Toxi Costeña respondió a quienes la critican por no mostrar a sus dos hijos ni lo que hace con ellos, a lo que destacó que desde antes de su participación en La casa de los famosos Colombia no solía exponerlos tanto en sus redes sociales debido a que su contenido no es infantil y prefiere mantener sus espacios con ellos en su privacidad.

Además, agregó que también le molesta las críticas que le hacen a los niños, por lo que, considera que es mejor no mostrarlos tanto en sus redes sociales.

Por ahora, la Toxi Costeña sigue entreteniendo a los fanáticos con su particular personalidad y ocurrencias que suelen acapara tantas miradas de sus admiradores.

La cantante sigue enfocada en sus proyectos, indicando también que está trabajando en su próximo lanzamiento musical, en esta ocasión junto a Yina Calderón.