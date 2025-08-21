Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña no se aguantó y molesta les respondió a quienes la critican

La Toxi Costeña respondió a quienes la cuestionan como mamá y juzgan su físico y personalidad.

La Toxi Costeña les respondió a sus haters
La Toxi Costeña se fue contra sus críticos/Canal RCN

La cantante la Toxi Costeña decidió responderles a quienes la llenan de críticas en redes sociales por su físico y su personalidad.

¿Cómo reaccionó la Toxi Costeña tras críticas en redes sociales?

La influenciadora decidió enviar un contundente mensaje a sus detractores a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores.

La Toxi Costeña responde a críticas

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que ha analizado a varios de los internautas que suelen criticarla en redes sociales visitando sus perfiles, los cuales en su mayoría profesan ser bastante religiosos, algo que le parece bastante contradictorio con lo que le dicen.

"Para ser tan persignados son muy macabros porque lo que me comentan a mí, no es de cristianos", dijo.

Asimismo, les contestó a quienes juzgan su físico y su forma de expresarse lanzándole fuertes calificativos.

"Yo no tengo la culpa de haber nacido morena, comunícate con Dios, que mis rasgos, que soy bajita, soy así y no voy a cambiar, vayan a que se los cu***. Ay que es una ordinaria, sí, pobre, sí, maluca, sí, soy todo eso, ya", les dijo.

¿Por qué la Toxi Costeña no muestra casi a sus hijos en redes sociales?

Asimismo, la Toxi Costeña respondió a quienes la critican por no mostrar a sus dos hijos ni lo que hace con ellos, a lo que destacó que desde antes de su participación en La casa de los famosos Colombia no solía exponerlos tanto en sus redes sociales debido a que su contenido no es infantil y prefiere mantener sus espacios con ellos en su privacidad.

La Toxi Costeña sobre sus haters

Además, agregó que también le molesta las críticas que le hacen a los niños, por lo que, considera que es mejor no mostrarlos tanto en sus redes sociales.
Por ahora, la Toxi Costeña sigue entreteniendo a los fanáticos con su particular personalidad y ocurrencias que suelen acapara tantas miradas de sus admiradores.

La cantante sigue enfocada en sus proyectos, indicando también que está trabajando en su próximo lanzamiento musical, en esta ocasión junto a Yina Calderón.

