Alicia Machado revela detalles de su romance con Ricardo Arjona: “El casado era él, no yo”

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado sorprendió al revelar nuevos detalles de su relación con Ricardo Arjona en su juventud.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

La modelo no solo confirmó los rumores, sino que también aclaró de una vez por todas cómo fue su romance con el intérprete de Señora de las cuatro décadas.

¿Qué dijo Alicia Machado de su relación con Ricardo Arjona?

Cuando participó en el reality de cocina Top Chef, la modelo sorprendió al dedicarle un plato a quien definió como su gran y primer amor de los años 90.

Al ser interrogada sobre la identidad de ese misterioso hombre, Machado confirmó que se trataba de Ricardo Arjona.

El platillo, que llevó por nombre “Mi primera velada de amor”, estuvo acompañado de su confesión: contó que conoció al cantante cuando tenía 20 años y que durante ocho años él hizo parte de su vida.

Machado lo calificó como su primer gran amor. Aunque había una diferencia de edad de 20 años, aseguró que se enamoró perdidamente. En ese tiempo, el artista aún estaba casado con Leslie Torres, madre de sus hijos.

Alicia Machado confesó que Ricardo Arjona fue su primer gran amor. (Foto Canal RCN) (Foto Luis Robayo / AFP)

Hace pocas semanas, la venezolana volvió a referirse al tema en el podcast Chingonamente, donde compartió más detalles y reclamó el trato desigual que recibió frente al del cantante.

Machado reconoció que sí estuvo con un hombre casado, pero recalcó que ella no era la comprometida.

Además, afirmó que Arjona la convencía de seguir a su lado con promesas de un futuro juntos y ocultándole el verdadero estado de su matrimonio.

“Sí, anduve con un tipo casado, y el casado era él, no yo [...] ¿Por qué nunca le han preguntado a él? [...] ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar”, dijo la ex Miss Universo.

La modelo explicó que el artista nunca la dejaba avanzar en sus relaciones: cada vez que conocía a alguien con quien podía construir algo “bonito”, él reaparecía para impedirle seguir adelante.

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

Respecto a la infidelidad, Machado aseguró que Arjona siempre le repetía que no tenía compromiso, que ya no estaba casado y que pronto se divorciaría, algo que ella terminó creyendo.

“Nos veíamos a escondidas, entre viajes, hoteles y promesas. Me acostumbré a esperarlo, a ocultar mis sentimientos, a vivir un amor sin cumplaños ni fotos compartidas. Y lo peor: creí que eso era amor”,confesó en su momento la venezolana.

La ex Miss Universo también lanzó críticas hacia quienes la juzgaron, asegurando que fue víctima de una campaña de desprestigio que buscaba ensuciar su nombre, mientras al cantante nunca se le cuestionó con la misma dureza.

“Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? [...] Sacan eso ahora porque me quieren ensuciar la reputación diciendo que yo estuve con un hombre casado. Sí [...] Yo estuve enamorada, quizás él no, pero yo sí [..] Yo tenía 19, 20 años cuando lo conocí y él no tenía ningunos 35, tenía 40”, dijo la ex Miss Universo.

¿Qué canción le dedicó Ricardo Arjona a Alicia Machado?

Al ser cuestionada sobre si el artista le dedicó o escribió alguna canción, Machado respondió entre risas que suponía que varias, de lo contrario se sentiría muy mal.

“Me imagino que varias, espero [...] Tuvieron que haber habido varias [...] sino me sentiría muy mal”, dijo Machado.

La entrevistadora insistió en obtener una respuesta más concreta, pero la ex Miss Universo evitó confirmarlo directamente, asegurando que si revelaba el título todos descubrirían de quién hablaba.

Artículos relacionados Karina García Karina García rompió el silencio tras supuesto plan perverso de Laura González

Sin embargo, dejó entrever que podría tratarse de El problema, una de las canciones más icónicas de Arjona.