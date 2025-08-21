La Toxi Costeña enseñó un adelanto de su canción con Yina Calderón: así suena

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló nuevos detalles de su colaboración musical con Yina Calderón y mostró un adelanto de la letra, que incluiría una puya dirigida a Karina García.

¿Qué se sabe del próximo lanzamiento musical de La Toxi Costeña junto a Yina Calderón?

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña y Yina Calderón anunciaron una colaboración musical que aún no ha visto la luz, lo que ha generado expectativa entre sus fanáticos.

La Toxi Costeña reveló fragmento de su canción con Yina Calderón y causa intriga. (Foto Canal RCN).

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, La Toxi Costeña reveló un adelanto de la canción que estaría próxima a lanzarse.

En el fragmento compartido con sus fanáticos, la joven artista abordó distintos temas relacionados con su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia y lo que le dejó su participación, entre ellos su popular segmento “Crudas verdades”.

No obstante, una frase en particular llamó la atención de los internautas, ya que fue relacionada con la enemistad entre La Toxi Costeña y Karina García:

"Si me quisiera parecer a alguien, sería a alguien con talento; como Karol G, la propia Bichota, la más dura del movimiento".

¿Cuándo se lanzará la canción de La Toxi Costeña y Yina Calderón?

Aunque La Toxi Costeña no ha revelado la fecha exacta del lanzamiento de su canción con Yina Calderón, sí aseguró que será muy pronto. El sencillo ya estaría grabado en estudio y actualmente se preparan para filmar el video musical en República Dominicana, según confirmó la artista.

Yina Calderón y La Toxi Costeña: este es el adelanto de su colaboración musical. (Foto Canal RCN).

“Tenemos pendiente un viaje a República Dominicana; vamos a hacer el video de nuestra canción”, reveló.

Además, se refirió a los rumores de una supuesta enemistad con Yina Calderón, luego de que la influenciadora mencionara en redes sociales que no fue invitada al viaje que la cantante hizo con otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia. La Toxi Costeña aclaró que su relación con ella está mejor que nunca.