Cara Rodríguez reaccionó a comparaciones con Kimberly Reyes

Cara Rodríguez respondió a críticas en medio de rumores de un posible romance entre Kimberly Reyes y Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cara Rodríguez y Kimberly Reyes
Cara Rodríguez habló de Kimberly Reyes/Buen Día, Colombia

La influenciadora Cara Rodríguez se pronunció luego de las comparaciones que le han hecho con la actriz Kimberly Reyes.

¿Por qué comparan a Cara Rodríguez con Kimberly Reyes?

En redes sociales empezaron a difundirse imágenes de Kimberly Reyes y Beéle compartiendo distintos momentos, incluido el reciente cumpleaños del artista.

Beele y Kimberly Reyes en rumores de posible romance

Además, según reveló el programa Mañana Express, fuentes cercanas a las celebridades confirmaron que estarían manteniendo una relación desde hace algunos meses, aunque otros cercanos como Valentina Taguado han indicado que solo son amigos.

Aunque ambos famosos habrían desmentido dichas especulaciones con algunas indirectas, ninguno de los dos ha desmentido o confirmado dichos rumores, dejando al aire dicha situación.

Por esta razón, varios internautas han comenzando a comparar a Kimberly Reyes con la exparejas del cantante, Cara Rodríguez e Isabella Ladera.

Debido a las comparaciones y críticas que ha recibido sobre el tema, Cara Rodríguez decidió pronunciarse.

¿Qué dijo Cara Rodríguez sobre Kimberly Reyes?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde confesó que ella es amiga de Kimberly Reyes, por lo que, no le molestan las comparaciones, pues además resaltó que es muy segura de sí misma.

Kimberly Reyes es amiga de Cara Rodríguez

"Kimberly Reyes ha estado hasta en mis cumpleaños, en mi casa, qué bobada, la gente no sabe, qué necesidad de comparar. Si yo fuera insegura me escondo, pero a mí qué me importa, yo tengo marido, después de que él me vea bien no importa el otro", señaló.

Valentino Lázaro se encontraba junto a ella y resaltó que en efecto, son amigas, tanto así que él la conoció por una fiesta de Halloween que ella hizo.

Tras su declaración, varios internautas reaccionaron al respecto, donde algunos continuaron con las comparaciones, otros cuestionaron a la actriz si en verdad se involucró con Beéle, mientras que otros detallaron que muchos solo inventan cosas para desprestigiar.

Por el momento, Cara Rodríguez sigue disfrutando junto a Valentino del Tomorrowland en Brasil, compartiendo contenido de lo mucho que han disfrutado este evento de electrónica, el cual es considerado el más grande del mundo de este género.

