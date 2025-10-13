Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reveló detalles de su participación en Stream Fighters 4

Karina García estaría ultimando detalles para su enfrentamiento en el ring de boxeo de Stream Fighters 4.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García adelanta sorpresas de su entrada en Stream Fighters 4
Karina García promete momentos icónicos en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora paisa Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar nuevos detalles sobre su enfrentamiento en el ring de boxeo en el Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer colombiano, Westcol.

Artículos relacionados

¿Qué detalles reveló Karina García sobre su participación en el Stream Fighters 4?

Durante un en vivo en su cuenta oficial de TikTok, Karina García habló sobre su enfrentamiento en Stream Fighters 4, en donde se encontrará cara a cara con la reconocida influenciadora mexicana, Karely Ruiz.

El entrenamiento de Karely Ruiz para el combate con Karina García
Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN y Freepik)

 

En medio de la conversación con sus seguidores, García comentó que, aunque ya tiene muchas cosas preparadas para su entrada, uno de los momentos más icónicos del evento, no compartiría nada explícitamente, pues la idea es que sea una sorpresa.

Artículos relacionados

Sin embargo, dio a entender que su ropa, peina y calzado ya estarían listos para este gran día. Incluso, semanas atrás dejó ver los zapatos que usará en el evento, siendo estas unas botas de boxeo de la marca Hayabusa de color lila claro, blanco y beige, detalles que darían indicios del color que manejará en su ropa ese día.

"Ay, no, es que ustedes me están pidiendo muchas pistas que, del peinado que, de la ropa, no, bebés. O sea, todavía no les voy a decir nada"

Así mismo reveló que sus hijos, Valentino e Isabella, estarán presentes en este importante día, apoyándola en todo momento.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Karina García en el Stream Fighters 4?

El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Este contará con aforo limitado, pero también será transmitido por medio de la plataforma de streaming, Kick.

Artículos relacionados

Así mismo, contará con más enfrentamientos, siendo el de la barranquillera Andrea Valdiri y la polémica influenciadora Yina Calderón el más esperado por los internautas. Pues la rivalidad entre ambas personalidades viene creciendo desde hace años atrás, y actualmente este panorama no ha cambiado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cara Rodríguez y Kimberly Reyes Kimberly Reyes

Cara Rodríguez reaccionó a comparaciones con Kimberly Reyes

Cara Rodríguez respondió a críticas en medio de rumores de un posible romance entre Kimbery Reyes y Beéle.

Jessi Uribe se enfrenta a sus viejos videos: esto fue lo que sintió Jessi Uribe

Jessi Uribe confiesa qué siente al verse en sus viejos videos: ¿orgullo o pena?

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al revelar qué siente realmente cuando ve sus antiguos videos.

Influencers

Influencer, amiga de Karina García, sufrió robo y así relató lo sucedido

Mav, amiga de Karina García, dio a conocer la cantidad de joyas que le hurtaron tras viajar a Miami, Estados Unidos.

Lo más superlike

Blessd responde a críticas Talento nacional

Blessd rompió el silencio sobre polémica tras denuncia en su contra

El artista Blessd decidió hablar sobre la fuerte polémica que ha protagonizado en redes sociales.

Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Pelea entre hinchas colombianos y mexicanos Selección Colombia

Salió a la luz video del fuerte enfrentamiento entre hinchas colombianos y mexicanos: así fue

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro" Talento internacional

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro"

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos