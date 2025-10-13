Karina García reveló detalles de su participación en Stream Fighters 4

La reconocida influenciadora paisa Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar nuevos detalles sobre su enfrentamiento en el ring de boxeo en el Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer colombiano, Westcol.

¿Qué detalles reveló Karina García sobre su participación en el Stream Fighters 4?

Durante un en vivo en su cuenta oficial de TikTok, Karina García habló sobre su enfrentamiento en Stream Fighters 4, en donde se encontrará cara a cara con la reconocida influenciadora mexicana, Karely Ruiz.

Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN y Freepik)

En medio de la conversación con sus seguidores, García comentó que, aunque ya tiene muchas cosas preparadas para su entrada, uno de los momentos más icónicos del evento, no compartiría nada explícitamente, pues la idea es que sea una sorpresa.

Sin embargo, dio a entender que su ropa, peina y calzado ya estarían listos para este gran día. Incluso, semanas atrás dejó ver los zapatos que usará en el evento, siendo estas unas botas de boxeo de la marca Hayabusa de color lila claro, blanco y beige, detalles que darían indicios del color que manejará en su ropa ese día.

"Ay, no, es que ustedes me están pidiendo muchas pistas que, del peinado que, de la ropa, no, bebés. O sea, todavía no les voy a decir nada"

Así mismo reveló que sus hijos, Valentino e Isabella, estarán presentes en este importante día, apoyándola en todo momento.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Karina García en el Stream Fighters 4?

El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Este contará con aforo limitado, pero también será transmitido por medio de la plataforma de streaming, Kick.

Así mismo, contará con más enfrentamientos, siendo el de la barranquillera Andrea Valdiri y la polémica influenciadora Yina Calderón el más esperado por los internautas. Pues la rivalidad entre ambas personalidades viene creciendo desde hace años atrás, y actualmente este panorama no ha cambiado.