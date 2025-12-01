Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Valeria Aguilar aclaró si tiene una relación con Raúl Ocampo, su excompañero de MasterChef Celebrity, con curioso mensaje en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio
Valeria Aguilar respondió si es pareja de Raúl Ocampo. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar, rompió en las últimas horas el silencio a través de sus redes sociales sobre una constante pregunta que le hacen sobre su vida personal, si tiene o no una relación con Raúl Ocampo.

¿Valeria Aguilar y Raúl Ocampo son pareja tras MasterChef Celebrity?

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo se conocieron en MasterChef Celebrity y los televidentes del programa de cocina más famoso de Colombia fueron testigos de su gran amistad.

Precisamente, la notable cercanía entre el actor y la influenciadora empezó a generar dudas entre los internautas y televidentes, por lo que se empezó a rumorar si podía haber algo más que una amistad entre ellos.

Frente a este tema, tanto el actor como la improvisadora han sido cuestionados en diferentes entrevistas y en redes sociales, en donde han expresado que solo los une una gran amistad.

Sin embargo, recientemente a Valeria un internauta le aseguró que estaba feliz por verla de novia del actor, lo que hizo que la exparticipante de MasterChef respondiera de manera directa si tenía o no algo con Raúl.

Valeria Aguilar se sinceró sobre Raúl Ocampo
Valeria Aguilar habló sobre Raúl Ocampo en dinámica de preguntas. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Valeria Aguilar al ser indagada si era novia de Raúl Ocampo?

A través de una dinámica de preguntas a Valeria un internauta le expresó que la hacía sentir contenta de saber que ella y Raúl eran pareja: "Me encanta que seas novia de Raúl".

Frente a este afirmación, Valeria no se quedó callada y le respondió de manera irónica a su seguidor que respetaba todo tipo de opiniones, pero que quería saber de dónde había sacado esa información.

Respeto tu libertad de opinión, pero de que parte del cul* te sacaste esa información.

Con esta respuesta Valeria dejó claro lo que en entrevistas pasadas ha expresado en sus redes sociales y entrevistas, que con Raúl la une por el momento una gran amistad.

¿Qué ha dicho Raúl Ocampo sobre su supuesta relación con Valeria Aguilar?

Valeria Aguilar en su momento en una entrevista con Buen día, Colombia habló sobre Raúl Ocampo, de quien aseguró era una persona especial para ella y alguien que le pareció atractivo desde que lo conoció.

Por su parte, Raúl Ocampo en medio de una dinámica le indagaron si le gustaba Valeria Aguilar, ante esta pregunta, el actor no se quedó callado y de manera sorpresiva sorprendió con su respuesta al asegurar que para él Valeria era una picarona.

Esa Valeria es una picarona. Personas que se rían de los problemas te enseñan mucho. Ellas son grandes amores de mi vida.

