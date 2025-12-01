Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura de León volvió a compartir una foto junto a Salomón Bustamante tras rumores de separación

¿Se confirma la reconciliación? Laura de León sorprendió al compartir de nuevo una foto junto a Salomón Bustamante, pero detalle llamó la atención.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Laura de León volvió a compartir foto con Salomón Bustamante
Laura de León se dejó ver con Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)

Laura de León y Salomón Bustamante han estado en el foco mediático en el último tiempo luego que salieran a la luz rumores de una supuesta separación.

Artículos relacionados

¿Laura de León y Salomón Bustamante se reconciliaron? Foto sería la prueba

La actriz y el presentador avivaron los rumores de separación en las últimas semanas luego de dejar de compartir contenido juntos, dejarse de seguir y hasta mandarse indirectas.

Precisamente, Salomón días atrás había encendido las alarmas luego de responderle a una internauta que sí se había separado de la actriz.

Sin embargo, Laura de León sorprendió a sus seguidores en la noche del 12 de octubre al compartir un carrusel de fotografías en el que presuntamente apareció Salomón Bustamante.

Laura de León sorprende al dejarse ver cantando despechada.
Laura de León volvió a mostrarse junto a Salomón Bustamante. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la foto que Laura de León compartió con Salomón Bustamante?

La actriz hizo una recopilación de imágenes junto a las personas más importantes en su vida y quienes le llenaban su corazón con amor y cariño.

Fin de semana con los que me llenan el corazón. Graciaj a Dios.

Laura de León mostró a varios integrantes de su familia en las diferentes instantáneas, lo curioso fue la foto final del carrusel en donde se mostró al parecer junto al presentador Salomón Bustamante.

En la imagen Laura aparece al fondo de la imagen con un gesto de efusividad abrazando al hombre que está a su lado, quien luce una chaqueta de cuero café.

Lo curioso de la instantánea fue que Laura de León decidió taparle el rostro al hombre que posó junto a ella.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado la foto de Laura de León y Salomón Bustamante?

Laura de León ha provocado múltiples reacciones con esta instantánea ya que para muchos internautas el hombre de la foto es sin duda alguna Salomón Bustamante.

El hecho que la actriz le tapara el rostro al hombre que está a su lado que para muchos es Salomón genero controversia, ya que sus internautas no entienden por qué quieren seguir generando misterio sobre su relación y no ponen fin a las especulaciones de una vez por todas.

Sin embargo, esta foto ha sido tomada para muchos de sus seguidores como una clara muestra que Laura y Salomón siguen juntos y que habrían superado la supuesta crisis que vivieron como pareja.

Laura de León sorprendió con mensaje en redes
Laura de León compartió foto en medio de dudas con Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Martín Elías Jr. sufrió accidente en cuatrimoto Martín Elías

Martín Elías Jr. reapareció en redes tras accidente en cuatrimoto, ¿cómo está de salud?

El cantante Martín Elías Jr. tenía preocupados a sus seguidores luego de revelarse que había sufrido un accidente a bordo de una cuatrimoto.

Hijo de J Balvin dice que Ryan Castro le dijo malas palabras J Balvin

J Balvin se roba las miradas tras vestirse de banana en plena fiesta de su hijo Río

En una Godzilla Party, J Balvin y Valentina Ferrer sorprendieron con disfraces inesperados.

Luisa Fernanda W hizo aclaración sobre sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W estalló en redes por situación con sus hijos y sorprendió con noticia

Luisa Fernanda W expuso situación que venía incomodándola respecto a sus hijos y reveló decisión que tomaron con Pipe Bueno.

Lo más superlike

Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Valeria Aguilar aclaró si tiene una relación con Raúl Ocampo, su excompañero de MasterChef Celebrity, con curioso mensaje en redes.

Pelea entre hinchas colombianos y mexicanos Selección Colombia

Salió a la luz video del fuerte enfrentamiento entre hinchas colombianos y mexicanos: así fue

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro" Talento internacional

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro"

Zion comunica que se encuentra fuera de peligro. Talento internacional

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos