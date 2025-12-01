Laura de León volvió a compartir una foto junto a Salomón Bustamante tras rumores de separación

Laura de León y Salomón Bustamante han estado en el foco mediático en el último tiempo luego que salieran a la luz rumores de una supuesta separación.

¿Laura de León y Salomón Bustamante se reconciliaron? Foto sería la prueba

La actriz y el presentador avivaron los rumores de separación en las últimas semanas luego de dejar de compartir contenido juntos, dejarse de seguir y hasta mandarse indirectas.

Precisamente, Salomón días atrás había encendido las alarmas luego de responderle a una internauta que sí se había separado de la actriz.

Sin embargo, Laura de León sorprendió a sus seguidores en la noche del 12 de octubre al compartir un carrusel de fotografías en el que presuntamente apareció Salomón Bustamante.

Laura de León volvió a mostrarse junto a Salomón Bustamante. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la foto que Laura de León compartió con Salomón Bustamante?

La actriz hizo una recopilación de imágenes junto a las personas más importantes en su vida y quienes le llenaban su corazón con amor y cariño.

Fin de semana con los que me llenan el corazón. Graciaj a Dios.

Laura de León mostró a varios integrantes de su familia en las diferentes instantáneas, lo curioso fue la foto final del carrusel en donde se mostró al parecer junto al presentador Salomón Bustamante.

En la imagen Laura aparece al fondo de la imagen con un gesto de efusividad abrazando al hombre que está a su lado, quien luce una chaqueta de cuero café.

Lo curioso de la instantánea fue que Laura de León decidió taparle el rostro al hombre que posó junto a ella.

¿Qué reacciones ha dejado la foto de Laura de León y Salomón Bustamante?

Laura de León ha provocado múltiples reacciones con esta instantánea ya que para muchos internautas el hombre de la foto es sin duda alguna Salomón Bustamante.

El hecho que la actriz le tapara el rostro al hombre que está a su lado que para muchos es Salomón genero controversia, ya que sus internautas no entienden por qué quieren seguir generando misterio sobre su relación y no ponen fin a las especulaciones de una vez por todas.

Sin embargo, esta foto ha sido tomada para muchos de sus seguidores como una clara muestra que Laura y Salomón siguen juntos y que habrían superado la supuesta crisis que vivieron como pareja.