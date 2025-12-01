Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin se roba las miradas tras vestirse de banana en plena fiesta de su hijo Río

En una Godzilla Party, J Balvin y Valentina Ferrer sorprendieron con disfraces inesperados.

Daniela Morales Mendoza
(AFP/ Giorgio VIERA)

El cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer compartieron un momento familiar que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La pareja organizó una fiesta especial para su hijo Río, con disfraces inspirados en sus personajes favoritos. El evento, celebrado a comienzos de octubre, se convirtió en tendencia por la creatividad de los atuendos elegidos.

¿Cómo sorprendieron J Balvin y Valentina Ferrer con sus disfraces?

La celebración tuvo como temática central a Godzilla, el personaje de ficción que ha conquistado al pequeño Río. En varias ocasiones, el niño ha demostrado ser fanático de esta criatura, llegando incluso a usar un traje propio. Por eso, sus padres decidieron preparar una “Godzilla Party” para iniciar el mes de Halloween.

Durante la fiesta, Valentina Ferrer cumplió con un pedido muy particular de su hijo: disfrazarse del Empire State Building. El icónico rascacielos de Nueva York aparece en varias producciones relacionadas con monstruos como Godzilla o King Kong, lo que explica la elección del niño.

¿Qué disfraz usó J Balvin en la fiesta para Río?

Por su parte, J Balvin decidió presentarse con un disfraz inesperado que generó risas entre los asistentes: una banana. El cantante colombiano, reconocido por su estilo relajado y sentido del humor, se robó la atención al posar con su traje amarillo.

El contraste entre los disfraces de la familia captó la atención de los internautas. Mientras Río encarnaba a Godzilla y Valentina representaba al Empire State, el artista optó por un atuendo sencillo pero divertido.

Las fotografías del momento se difundieron en diferentes plataformas digitales y generaron comentarios positivos, en los que los usuarios resaltaron la capacidad de la pareja para dejar de lado la vida pública y priorizar los deseos de su hijo.

El evento se convirtió en tendencia en redes no solo por la creatividad de los atuendos, sino también por el valor emocional detrás de cada elección.

Río, convertido en el protagonista de la noche, logró que sus padres se sumaran a su mundo imaginario y lo acompañaran en uno de sus amores más grandes: el universo de Godzilla.

J Balvin y Valentina Ferrer siguen concentrados en sus facetas laborales; eso sí, dejar de lado el bienestar y la felicidad de su hijo.

