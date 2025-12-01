Luisa Fernanda W estalló en redes por situación con sus hijos y sorprendió con noticia

Luisa Fernanda W goza de una gran comunidad en redes sociales, especialmente en Instagram en donde supera los 19 millones de seguidores, motivo por el que sus publicaciones jamás pasan por desapercibido.

¿Cuál fue la situación que Luisa Fernanda W aclaró respecto a sus hijos?

La creadora de contenido decidió romper el silencio sobre un aspecto que la tenía intranquila respecto a sus dos hijos.

Luisa Fernanda W decidió aclarar el tema de los nombres de sus hijos Máximo y Domenic, ya que se había percatado que muchas personas tenían confusión.

La influenciadora aseguró que había visto que se referían a ellos con nombres distintos y era algo que no le gustaba, por lo que decidió ponerle frente al tema y explicarles a sus seguidores cómo eran los nombres de sus hijos.

Mi hijo mayor no se llama Maximiliano, se llama Máximo. Mi hijo menor no se llama Dominic, se llama Domenic.

Luisa Fernanda W se sinceró sobre situación con sus hijos. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el anuncio que hizo Luisa Fernanda W frente a sus hijos?

La influenciadora Luisa Fernanda W aprovechó este pronunciamiento para revelar que junto a Pipe Bueno habían tomado la decisión de crearles una cuenta en redes sociales a sus dos hijos.

No es un secreto que, tanto Máximo como Domenic a sus cortas edades ya gozan de un gran reconocimiento en redes sociales.

Luisa y Pipe al ver el gran cariño que sus hijos recibían en redes sociales parecen que decidieron apostarle a crearles una cuenta para ayudarnos a dar sus primeros pinitos en el mundo digital.

Y ahora, ya tienen su propio Instagram. Esta semana habrá video nuevo.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno quieren tener más hijos?

La creadora de contenido y el cantante de música popular han sido directos al momento de hablar en múltiples entrevistas sobre sus planes de tener más hijos.

Ambos han coincidido en que sí quieren tener otro hijo y esperan que pueda ser una niña, ya que les gustaría vivir esa experiencia tras sus dos hijos varones.

Sin embargo, Luisa y Pipe han expresado que por temas laborales y tras su decisión de mudarse a México han tenido que posponer el tema del embarazo. No obstante, no descartan agrandar su familia en cualquier momento.