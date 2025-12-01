Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Martín Elías Jr. reapareció en redes tras accidente en cuatrimoto, ¿cómo está de salud?

El cantante Martín Elías Jr. tenía preocupados a sus seguidores luego de revelarse que había sufrido un accidente a bordo de una cuatrimoto.

Martín Elías Jr. sufrió accidente en cuatrimoto
Martín Elías Jr. dejó ver cómo está tras caída en cuatrimoto. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de Martín Elías Jr. hijo del fallecido cantante de vallenato Martín Elías ha sido tendencia recientemente tras conocerse que había sufrido un accidente mientras montaba cuatrimoto.

¿Qué le pasó a Martín Elías Jr. mientras manejaba una cuatrimoto?

En la jornada del 11 de octubre se conoció que el joven artista había sufrido un accidente mientras hacía un recorrido en cuatrimoto junto a unos amigos.

Al parecer, el cantante y sus amigos se desplazaban en una zona rural del departamento de Casanare a bordo estos vehículos todoterreno.

Sin embargo, en medio del recorrido al llegar a una curva el artista perdió el control del vehículo se dio varias vueltas antes de volcarse.

Según han reportado testigos del accidente del joven Martín se encontraba manejando por una parte destapada cuando perdió el control y colisionó.

Martín Elías Jr. se cayó de cuatrimoto
Martín Elías Jr. sufrió fuerte caída a bordo de una cuatrimoto. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué dijo Martín Elías Jr. luego de sufrir accidente en cuatrimoto?

Esta noticia junto a un video que dejó ver cómo quedó la moto y Martín Elías Jr. tras la fuerte caída generaron preocupación entre los seguidores del cantante.

Sin embargo, en la tarde del 12 de octubre el joven cantante reapareció en sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores que estaba bien de salud y que todo lo de accidente había quedado en un gran susto y anécdota con sus amigos.

Precisamente, Martín se dejó ver disfrutando de la música de su papá previo a unas presentaciones que tenía en Tenjo y Útica, en el departamento de Cundinamarca.

¿Qué dijo Martín Elías Jr. de la polémica de Dayan Jaimes y Lily Díaz?

El nombre de Martín Elías Jr. había sido tendencia en la última semana por toda la polémica que protagonizaron su tía Lily Díaz y la viuda de su papá, Dayana Jaimes por una presunta infidelidad.

La polémica estalló cuando Lily Díaz sacó a la luz unos audios que le envió Dayana Jaimes tratándola mal y recriminándole el hecho de señalarla de haber acabado su hogar con Evelio Escorcia luego que se filtrara una foto de ellos dándose un beso.

Esta polémica ha involucrado a varios de los familiares de ambas, entre ellos a Martín Elías Jr. quien por su parte prefirió mantenerse a un lado de esta controversia.

