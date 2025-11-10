Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valeria Aguilar arremetió contra Alejandra por llamar 'caras bonitas' a Taguado y Raúl en MasterChef

Valeria Aguilar demostró que sus amigos Taguado y Ocampo merecen el triunfo de haber pasado al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valeria Aguilar, Alejandra Ávila, Raúl Ocampo, Valentina Taguado
Valeria Aguilar arremetió contra Alejandra por llamar 'caras bonitas' a Taguado y Raúl en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Las emociones estuvieron latentes en el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años. El motivo de esto es porque se llevó a cabo un reto por equipos en el que el de color naranja, conformado por Raúl Ocampo y Valentina Taguado, ganó.

Tras el triunfo de Taguado y Ocampo, las críticas no dieron espera. A las celebridades les correspondió preparar postres en donde el arequipe debía brillar. Violeta Bergonzi, quien aseguró el primer cupo del Top 10, tomó decisiones, pero no le salieron como esperaba.

¿Cuáles fueron las críticas para Valentina Taguado y Raúl Ocampo por ganar reto de equipos en MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila lanzaron serias críticas en contra de los ganadores, pues, en pocas palabras, argumentaron que se llevaron la victoria fue por tener "cara bonita" y popularidad más no por su talento culinario.

"Yo creo que sí influye una cara bonita, como la de Raúl, y el reconocimiento de Valentina porque la aman", expresó Alejandra Ávila.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo
Valentina Taguado y Raúl Ocampo pasaron al Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Las palabras de Ávila y Bergonzi causaron revuelo en las plataformas digitales, hasta el punto en el que Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, salió en defensa de sus amigos Raúl Ocampo y Valentina Taguado.

Mediante un comentario en el Instagram del Canal RCN y MasterChef Celebrity, la joven paisa dio su postura ante las críticas de que el actor y la locutora hubiesen ganado y, por ende, asegurado su puesto en el selecto Top 10 de la cocina más importante del mundo.

¿Cómo defendió Valeria Aguilar a sus amigos Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef?

Para Valeria Aguilar, tener cara bonita y reconocimiento solo es un aporte para el talento que sus amigos han demostrado tener en la producción gastronómica, a la vez que recalcó lo orgullosa que se siente de ellos.

Valeria Aguilar
Valeria Aguilar ya no participa en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"La cara bonita y el reconocimiento son un plus al lado del talento y la disciplina que han demostrado para llegar hasta donde están. Los amo y estoy orgullosa de ustedes. Este logro lo llevo en el corazón como propio", escribió Valeria Aguilar.

 

Las palabras de la cómica antioqueña fueron tomadas como una respuesta para quienes no querían que sus amigos fuesen los ganadores del reto de dulce. Revive cada capítulo de MasterChef Celebrity en la app del Canal RNC. Haciendo clic aquí.

