Melissa Gate le 'cantó la tabla' a Yina Calderón: volvió la rivalidad de La casa de los famosos
Todo parece ser que volvieron las diferencias entre Melissa Gate y Yina Calderón. Después de que la empresaria de fajas criticó a la influencer paisa, inició un nuevo confrontamiento entre ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.
¿Por qué Melissa Gate está decepcionada de Yina Calderón?
Yina arremetió contra la amistad de Melissa Gate con Emiro Navarro. La influenciadora antioqueña había reaccionado, pero agregó más a través de una transmisión en la que volvió a llamar a la empresaria como "Fiona" y aseguró estar decepcionada.
"En cuanto a Fiona, querida, te voy a dejar algo muy claro, ¡qué decepción!... Es lo único que tengo para decir, eres de esas personas que hablan por conveniencia y pel3an solo porque quieren fama", dijo Melissa Gate.
En la misma corriente de ideas, la paisa indicó que ella le dio la oportunidad a la polémica influenciadora de acercarse, pero volvió a fallar. Por lo tanto, expresó que se quedara en el "mugrero" en el que está.
¿Melissa Gate le terminó su amistad a Yina Calderón?
Y es que Melissa Gate aseguró que su amistad es demasiado valiosa, razón por la que no se la otorga a cualquiera.
"Yo te di la oportunidad siquiera de acercarte a mí, porque soy tan noble y tan buena gente que después de toda la mi3rda que hablaste de mí, me trataste mal y me menospreciaste... Lo mejor de todo es que te toco tragarte todas y cada una de tus palabras", recalcó Gate.
De igual modo, la creadora de contenido recordó cuando Yina Calderón le dijo en La casa de los famosos que nadie la conocía, así que le presentó a sus fans que la respaldan.
¿Qué frase revivió de La casa de los famosos Melissa Gate para Yina Calderón?
Melissa señaló que si a la empresaria de fajas la conocen un poco más es gracias a que ella la mencionó e incluso fue la que mandaron a La casa de los famosos All-Stars.
"Vuelvo y te lo repito: te odi4ría, pero Dios te odi0 primero. Aléjate de mí, por favor, no quiero ni que me vuelvas a hablar, ni a escribir, ni a dirigir la palabra. Personas como tú son el vivo ejemplo de que la gente solo es valiente detrás de un celular", comunicó Melissa Gate.