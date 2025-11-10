Raúl Ocampo derrite corazones agradeciendo a la abuelita de Taguado por entrar al Top 10 MasterChef

El actor Raúl Ocampo y la locutora Valentina Taguado lograron asegurar su puesto en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. Se trató de un triunfo que trascendió a lo espiritual.

Para esta oportunidad, el reto por equipos consistió en realizar un postre y el producto que debía resaltar era el arequipe. Raúl y Valentina conformaron el mismo equipo, de color naranja, y resultaron ganando al convencer con sus sabores a los comensales.

¿Por qué Valentina Taguado no estaba del todo bien en MasterChef Celebrity?

La alegría consumió al actor y la locutora, en especial porque Valentina Taguado se había ausentado de MasterChef por unos días debido a que su abuelita falleció.

Valentina Taguado no estaba del todo bien, ya que partió de este mundo una de las personas más importantes de su vida. Pese a esto, volvió al programa de cocina del Canal RCN y dedicó este triunfo del Top 10 a su ser querido.

Raúl Ocampo y Valentina Taguado se volvieron buenos amigos | Foto del Canal RCN.

Por lo tanto, los televidentes se identificaron con la influenciadora, sin dejar a un lado el cariño y respeto por parte de Raúl Ocampo, quien hizo una publicación y le agradeció a la abuelita de su amiga.

¿Cómo le agradeció Raúl Ocampo a la fallecida abuelita de Valentina Taguado?

En Instagram, Raúl Ocampo compartió distintas fotos del reto en el que trabajó en equipo con Valentina Taguado. El actor ratificó lo feliz que le ha hecho el haber conocido a la influencer en esta producción culinaria.

Asimismo, dejó ver el amor que le tiene a Taguado a no solo destacando el hecho de que juntos pasaron al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, también honró la memoria de la abuelita.

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

"¡Un día muy feliz! ¿Contexto? Entramos al top 10 de MasterChef. Aguelita de Vale, como dice tu nieta. Ashass", escribió Raúl Ocampo.

Enseguida, Valentina Taguado no dudó en también agradecerle a su amigo, recalcándole que lo ama mucho.

Los internautas también participaron en el post, ya que abundan las reacciones con mensajes en los que se consigna que los admiran mucho, fueron acompañados por sus ángeles, son unos genios, se lo merecen y más halagos para la dupla.