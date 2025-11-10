Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W comparte tres tips que le quedaron de un libro que le cambió la mentalidad

La influencer conocida como Luisa Fernanda W les quiso compartir a sus fans unos consejos que le quedaron del libro ‘Deja de ser tú’.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Luisa Fernanda W y las enseñanzas que le dejó el libro 'Deja de ser tú' y que compartió con sus fans.
Luisa Fernanda W y las enseñanzas que le dejó el libro 'Deja de ser tú'.

En su cuenta oficial de Instagram con casi 20 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital paisa conocida como Luisa Fernanda W compartió con sus fans algunos consejos que le quedaron luego de leer el libro ‘Deja de ser tú’ de Joe Dispenza.

¿Cuáles son los tres consejos de Luisa Fernanda W a sus fans por el libro?

En el video publicado, Luisa explica que se trata de una obra que le dejó la enseñanza de ver la vida de una manera distinta y que puede enmarcar en tres tips que quería compartir con sus seguidores.

Luisa Fernanda W cambió de look
Luisa Fernanda W luce nueva imagen/Canal RCN
  1. El primer tip de Luisa, gracias a este libro, tiene que ver con los pensamientos negativos que muchas veces las personas tenemos automatizados y el consejo es aprender a reconocerlos en la mañana, ser un poco más conscientes de lo que nos decimos negativamente para empezar a cambiarlo.
  2. El segundo tip, según Luisa, puede sonar un poco descabellado, pero según su experiencia, funciona. Se trata de visualizar la persona que se quiere ser en el futuro, tener claro cómo se quiere ver en determinado tiempo.
  3. Finalmente, el tercer tip de Luisa es emocionarse con el futuro que se desea, pensar que ya se está viviendo o que es algo que seguro va a suceder, según la influencer, va a ayudar a vibrar en esa nueva versión de cada uno.

Luisa hizo énfasis en su clip en que esa nueva mentalidad también va encaminada con su nuevo look, pues recordemos que hace dos días mostró cómo quedó su cabello, el cual cambió de un negro profundo a un castaño claro mucho más iluminado.

¿Cómo se mostraron los fans de Luisa Fernanda W con estos consejos?

En los comentarios del video, los seguidores de Luisa le mostraron lo mucho que les gusta su nueva apariencia, pues consideran que le queda muy bien, y le agradecieron por sus consejos, pues se trata de un tipo de contenido que les gusta bastante y, quienes ya han leído la obra, también comentaron lo mucho que les gusta.

Y es que debemos recordar que a Luisa le encanta entretener a sus seguidores con todo tipo de contenido: familiar, maternal, fit, de superación personal; pero, especialmente, de moda y belleza.

Pipe Bueno presume su estilo en Milán con Luisa Fernanda W
Pipe Bueno se lleva los elogios por fotos tras viaje con Luisa Fernanda W a Milán. (Foto: Canal RCN)
