Luisa Fernanda W se sinceró sobre su cambio de look e hizo confesión: "Me siento otra persona"

Luisa Fernanda W reveló por qué decidió cambiarse por completo su color de cabello y si se arrepiente de haberlo hecho.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W sobre su nuevo look
Luisa Fernanda W contó por qué decidió cambiar de look. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido Luisa Fernanda W se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de revelar su drástico cambio de look.

¿Cuál es el nuevo look de Luisa Fernanda W?

La influenciadora antioqueña sorprendió a sus seguidores en la tarde del 8 de octubre al revelarles que se haría un cambio de look por completo.

Luisa Fernanda W compartió algunas imágenes y videos desde el salón de belleza sin revelar cuál sería ese tono de cabello que se dejaría.

Sin embargo, en la mañana del 9 de octubre, la influenciadora decidió compartirles a sus seguidores un video en el que les mostró todo el proceso de su cambio de look, revelando que se decantó por un tono bastante claro.

Luisa Fernanda W cambió de look
Luisa Fernanda W se cambió su look. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Luisa Fernanda W decidió cambiarse por completo su color de cabello?

La influenciadora tras revelar su nuevo estilo de cabello decidió pronunciarse en sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores la razón de su decisión.

Luisa W aseguró que aunque todavía se sentía extraña al mirarse al espejo sentía que el color que le habían dejado era el que ella quería.

Me siento otra persona, pero la verdad me gustó mucho el color.

Asimismo, reveló que no fue un proceso fácil porque tenía su cabello demasiado oscuro y esto conllevó a que le hicieran una decoloración completa.

Para yo haber tenido el cabello oscuro tanto tiempo, este es un gran logro y que el pelo no se haya maltratado para mí es lo más importante.

La antioqueña aseguró que ya tenía la experiencia de haber tenido el cabello claro años atrás y por eso no repetiría varios errores de su pasado que le costaron caro.

¿Luisa Fernanda W se arrepiente de su drástico cambio de look?

Luisa Fernanda W aseguró que estaba feliz con su nuevo estilo de cabello porque aunque sabía la responsabilidad que tendría de ahora en adelante, sentía que le favorecía mucho ese tono.

La influenciadora confesó que le gustaba mucho tener su cabello de color claro y que a pesar que se sentía bien con su cabello oscuro quería renovar su imagen.

Precisamente, la paisa confesó que se sentía más joven con el cabello claro y que eso la hacía sentirse segura de su decisión.

Para mí este tono me da mucha luz en el rostro y siento que me veo más joven.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W sorprendió con radical cambio de look. Foto | Canal RCN.
