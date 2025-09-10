Hija de Natalia París confesó por qué la buscaron las autoridades en el pasado: esta fue la razón

Una de las modelos más reconocidas del país es Natalia París , quien se ha destacado con el paso de los años al demostrar su belleza y elegancia. Así también, ha acaparado la atención mediática al demostrar su gran habilidad como DJ.

Además, Natalia ha presumido la especial conexión que tiene con su hija: Mariana Correa , o más conocida como: Nana París, quien ha acaparado la atención por parte de varios de sus seguidores al heredar los talentos de su madre tras demostrar su gran desempeño como artista.

¿Cómo es la lujosa casa de Mariana Correa, hija de Natalia París?

Recientemente, Nana París, fue una de las invitadas especiales al programa matutino de ‘Mañana Express’ , una producción del Canal RCN, en el que contó varios acontecimientos de su vida profesional.

Así también, Nana cautivó a todos sus seguidores al demostrar su lujoso hogar en el que compartió varios aspectos de su vida personal y mostró los lugares que más disfruta:

“Vamos a mostrarles la sala y el estudio. Les quedo debiendo mi cuarto porque hay una gota. Me gusta hacer ceviche, postres. Mi espacio preferido es arriba y en la otra sala donde tengo mi tubo de baile.

Sin duda, Mariana Correa demostró a través de la entrevista que cuenta con múltiples talentos, en especial, en el baile. Uno de sus géneros preferidos es el pol# dance.

¿Por qué razón las autoridades llamaron a Nana París en el pasado?

Durante la entrevista, Nana París, confesó que una de sus principales motivaciones en su vida es la música. Por esta razón, en su hogar tiene una puerta insonorizada para evitar que sus vecinos escuchen el ruido del edificio.

A raíz de esta situación, Nana recordó que a causa del ruido que puso en su apartamento, algunos vecinos le hicieron un llamado de atención y las autoridades le hicieron un llamado de atención:

“Esta es una puerta insonorizada. Esta puerta da con el ascensor. Recuerdo que cuando era pequeña, yo ponía en alto volumen la música y ponía cosas para que la puerta no se pudiera abrir y el rudio no fuera elevado. Nunca me descubrieron, pero la primera vez, se dieron cuenta y llegó la policía, pero todo salió bien”, agregó la artista.

Esta fue la razón por la que las autoridades le hicieron un llamado de atención a la hija de Natalia París. | Foto: Mañana Express

¿Qué proyectos tiene Nana París en la actualidad?

Por el momento, Nana París, se ha posicionado como una reconocida artista emergente, al destacarse no solo en por su talento como creadora de contenido, sino que también, al ser cantante:

¿Qué proyectos tiene en común Natalia París con su hija? | AFP: Joaquin Sarmiento