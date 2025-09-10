Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Natalia París confesó por qué la buscaron las autoridades en el pasado: esta fue la razón

Nana París, hija de Natalia París recordó el llamado de atención que le hicieron las autoridades en el pasado en ‘Mañana Express’.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hija de Natalia París confesó por qué la buscaron las autoridades en el pasado
¿Por qué las autoridades buscaron a la hija de Natalia París en el pasado? | Foto: Mañana Express

Una de las modelos más reconocidas del país es Natalia París, quien se ha destacado con el paso de los años al demostrar su belleza y elegancia. Así también, ha acaparado la atención mediática al demostrar su gran habilidad como DJ.

Además, Natalia ha presumido la especial conexión que tiene con su hija: Mariana Correa, o más conocida como: Nana París, quien ha acaparado la atención por parte de varios de sus seguidores al heredar los talentos de su madre tras demostrar su gran desempeño como artista.

Artículos relacionados

¿Cómo es la lujosa casa de Mariana Correa, hija de Natalia París?

Recientemente, Nana París, fue una de las invitadas especiales al programa matutino de ‘Mañana Express’, una producción del Canal RCN, en el que contó varios acontecimientos de su vida profesional.

Así también, Nana cautivó a todos sus seguidores al demostrar su lujoso hogar en el que compartió varios aspectos de su vida personal y mostró los lugares que más disfruta:

“Vamos a mostrarles la sala y el estudio. Les quedo debiendo mi cuarto porque hay una gota. Me gusta hacer ceviche, postres. Mi espacio preferido es arriba y en la otra sala donde tengo mi tubo de baile.

Sin duda, Mariana Correa demostró a través de la entrevista que cuenta con múltiples talentos, en especial, en el baile. Uno de sus géneros preferidos es el pol# dance.

Artículos relacionados

¿Por qué razón las autoridades llamaron a Nana París en el pasado?

Durante la entrevista, Nana París, confesó que una de sus principales motivaciones en su vida es la música. Por esta razón, en su hogar tiene una puerta insonorizada para evitar que sus vecinos escuchen el ruido del edificio.

A raíz de esta situación, Nana recordó que a causa del ruido que puso en su apartamento, algunos vecinos le hicieron un llamado de atención y las autoridades le hicieron un llamado de atención:

“Esta es una puerta insonorizada. Esta puerta da con el ascensor. Recuerdo que cuando era pequeña, yo ponía en alto volumen la música y ponía cosas para que la puerta no se pudiera abrir y el rudio no fuera elevado. Nunca me descubrieron, pero la primera vez, se dieron cuenta y llegó la policía, pero todo salió bien”, agregó la artista.

Hija de Natalia París confesó por qué la buscaron las autoridades en el pasado
Esta fue la razón por la que las autoridades le hicieron un llamado de atención a la hija de Natalia París. | Foto: Mañana Express

¿Qué proyectos tiene Nana París en la actualidad?

Artículos relacionados

Por el momento, Nana París, se ha posicionado como una reconocida artista emergente, al destacarse no solo en por su talento como creadora de contenido, sino que también, al ser cantante:

Hija de Natalia París confesó por qué la buscaron las autoridades en el pasado
¿Qué proyectos tiene en común Natalia París con su hija? | AFP: Joaquin Sarmiento

“Este estudio es de mi mamá. Acá está todo el sonido. También, acá realizamos música. Además, acabo de lanzar una canción que se llama: ‘No Eres’. Es muy especial porque mi madre me grabó el video. Es una melodía que habla en que muchas personas a veces juzgan a otros, pero no debe ser así. “Manejo bien la crítica, pero aceptó que a muchos artistas en ocasiones les da duro”, añadió la hija de Natalia París.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia participó en ‘Enfermeras’ Miss Universe Colombia

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?

Internautas dividen opiniones tras la aparición de reconocida excandidata de Miss Universe Colombia en ‘Enfermeras’.

Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown Talento nacional

Él es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte

B-King y Regio Clown tenían pactado un encuentro con un misterioso personaje conocido como Diablis, antes de su muerte.

Memes de la disputa entre Lily Díaz y Dayana Jaimes Martín Elías

Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

La discusión entre Lily Díaz, hermana de Martín Elías y Dayana Jaimes se convirtió en tendencia con miles de memes y reacciones.

Lo más superlike

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe Talento internacional

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto. Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025