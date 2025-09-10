Ella es Mónica Croavara, esposa de Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios que falleció

En las últimas horas, el mundo futbolístico se viste de luto tras el fallecimiento de uno de los directores técnicos argentinos más reconocidos del mundo, quien dejó un importante legado en el equipo de: Millonario Fútbol Club.

¿Quién fue el reconocido director técnico que se destacó en Millonarios?

El nombre de Miguel Ángel Russo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, el pasado 8 de octubre, a sus 69 años.

¿Por qué Miguel Ángel Russo dejó un gran legado en el fútbol? | Foto: Freepik

Es clave mencionar que el exentrenador obtuvo múltiples reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria profesional en el fútbol. Entre los equipos más destacados que dirigió están: Boca Juniors, Rosario Central y San Lorenzo.

Además, Miguel Ángel ganó dos títulos en Millonarios Fútbol Club , el primero fue en el 2017, con el torneo llamado: ‘La Liga’ y en el año 2018, obtuvo otro con ‘La Superliga’.

Por su parte, el equipo de Club Alianza Lima, en el que Miguel Ángel Russo dirigió hace unos años, confirmó la noticia de su fallecimiento a través de su cuenta oficial de Twitter, o también conocida como X, expresando las siguientes palabras:

“El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!”, añadió el Club Alianza Lima.

¿Quién es Mónica Croavara, la mujer que acompañó al exdirector en los últimos años?

Sin duda, una de las personas más importantes en la vida de Miguel Ángel Russo, fue su esposa: Mónica Croavara , quien no solo lo acompañó en los momentos más importantes de su vida, sino que también en darle una nueva oportunidad al amor.

Además, Mónica, esposa de Miguel, resaltó en varias ocasiones la gran admiración que sentía por el exentrenador, quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en dirigir a importantes equipos futbolísticos.

La amplia trayectoria profesional de Miguel Ángel Russo. | Foto: Freepik

Según lo han revelado fuentes internacionales, el exdirector técnico estaba atravesando por un complicado momento de salud en el año 2017 al ser diagnosticado por especialistas médicos por un cáncer de próstat#.

Durante los últimos meses, Miguel Ángel fue intervenido de urgencia en varias ocasiones por las afecciones de salud. Por su parte, sus seguidores, lo han recordado por el gran legado que dejó en el mundo del fútbol.