Así ratificó Aida Victoria Merlano el cariño por su hijo en emotiva videollamada

A través de redes sociales, quedó demostrado que la influenciadora Aida Victoria Merlano tuvo que separarse de su hijo de unos cuantos meses.

El motivo por el que la creadora de contenido no se encuentra al lado de su bebé, quien se llama Emiliano, se debe a que debe trabajar.

¿Cómo fue la emotiva videollamada de Aida Victoria Merlano con su hijo?

La influencer subió un emotivo video en el que mostró cuando habló con Emiliano por medio de una videollamada y sorprendió con el amor que se expresó a su retoño.

Aida Victoria Merlano ama ser mamá | Foto del Canal RCN.

Mientras se encontraba en un medio de transporte, Aida Victoria Merlano aprovechó para comunicarse con su bebé.

Entonces, es notoria la alegría que le dio a la influencer al ver por video a Emiliano. Le comentó que estaba trabajando para ahorrar y comprarle una finca.

"Hijo. Sí, mi amor, la mamá. Estoy trabajando juiciosa, mi amor, para comprarte tu finca que te prometí. Te amo", expresó con ternura Aida Victoria Merlano y le lanzó un pico desde la distancia a su bebé.

¿Por qué Aida Victoria Merlano le agradeció a su hijo?

La creadora de contenido escribió amorosas palabras, pues les dio a conocer a sus seguidores que Emiliano ha sido el encargado de devolverle la "muchosidad", en el sentido de que volvió a expresar sus afectos sin miedo y con total libertad.

Con el video, una vez más Aida Victoria Merlano expuso lo feliz que se encuentra al convertirse en mamá. La influenciadora no ha revelado como tal el rostro de su bebé que ya tiene más de dos meses de nacido.

Aida Victoria Merlano tuvo a su bebé Emiliano con su ahora exesposo, el empresario Juan David Tejada.