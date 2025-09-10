Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Durante su presentación, Nodal y Ángela Aguilar vivieron un tenso momento que involucró al público: "Eso se llama Karma".

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto.
Gritan nombre de expareja de Nodal en pleno concierto junto a su esposa Ángela Aguilar. (Foto de Nodal Frazer Harrison/AFP) (Foto de Ángela Carl de Souza/AFP)

Durante uno de los conciertos que Christian Nodal ofreció por México, el cantante vivió un momento incómodo junto a su esposa Ángela Aguilar que rápidamente se volvió viral.

Gritan el nombre de Cazzu durante concierto de Nodal y Ángela Aguilar.
Nodal y Ángela Aguilar se disponían a cantar y el público empezó a corear el nombre de Cazzu. (Foto de Dimitrios Kambouris)

¿Por qué el público gritó el nombre de Cazzu durante el show de Nodal y Ángela Aguilar?

La pareja se encontraba en el escenario, lista para interpretar una de sus canciones juntos, cuando de forma inesperada parte del público comenzó a corear el nombre de Cazzu, expareja de Nodal y con quien tiene una hija.

Aunque ambos intentaron mantener la compostura y sonreír ante la situación, las cámaras captaron los gestos de incomodidad que fueron evidentes.

“Eso se llama KARMA nena y aún todo lo que te falta”, comentó un internauta.

¿Cómo reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar ante los gritos del público?

Nodal en un intento por desviar la atención de Ángela de los ensordecedores gritos, le tapó los oídos a la cantante, como si quisiera protegerla del ambiente que se había generado.

A pesar del gesto, los gritos no cesaron y la tensión se hizo palpable entre los músicos y el cantante que intentaban empezar a tocar.

La reacción del público fue interpretada por muchos internautas como una muestra de desaprobación hacia Ángela Aguilar, quien ha sido blanco de críticas desde que hizo pública su relación con el cantante, apenas semanas después de su ruptura con Cazzu.

Este no ha sido el único incidente de este tipo, En presentaciones anteriores, como en Guadalajara y Bogotá, también se vieron publicaciones en donde el público grita el nombre de Cazzu o directamente abuchean a Ángela Aguilar.

La constante comparación entre ambas artistas ha generado una división entre los seguidores de Nodal, quienes se han manifestado en redes con opiniones encontradas.

Nodal junto a Cazzu en los Grammys.
A Nodal le recordaron a su expareja Cazzu en pleno concierto junto a Ángela Aguilar. (Foto de Frazer Harrison)

El incidente ha generado una ola de reacciones en redes sociales, mientras algunos aplauden la actitud y el profesionalismo de Nodal por intentar proteger a su esposa y continuar con el show, otros critican la falta de respuesta del cantante ante los gritos del público.

Ni Nodal ni Ángela han emitido comentarios sobre lo ocurrido. Por ahora, ambos artistas siguen con sus compromisos musicales, y este episodio se suma a la lista de momentos incómodos que han marcado su relación.

