Christian Nodal no felicitó a Ángela Aguilar en sus cumpleaños y despiertan sospechas de distanciamiento

El pasado miércoles 08 de octubre, la cantante Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 22 en una fiesta privada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal.
La razón por la que Ángela Aguilar y Christian Nodal despertaron rumores de distanciamiento. Foto | Canal RCN.

El pasado 8 de octubre, la cantante Ángela Aguilarcelebró su cumpleaños número 22 en compañía de familiares y amigos que festejaron esta fecha especial.

¿Cuántos años cumplió Ángela Aguilar?

Aunque la reconocida intéprete recibió numerosos mensajes por parte de las personas más cercanas, sin duda, hubo un detalle que no pudo ser pasado por alto entre los internautas, y fue el silencio del Christian Nodal en redes sociales, quien pese a ser un momento para declarar su amor y celebrar la vida de su esposa, no dedicó ningún mensaje públicamente.

Como era de esperarse, la ausencia del intérprete en su cuenta personal desató nuevas especulaciones sobre la posibilidad de qué la pareja no esté atravesando por un buen momento.

Cabe señalar que, a lo largo del día Aguilar reposteó varias historias en su cuenta de Instagram, en donde sus amigos expresaron su cariño con imágenes y videos en los que celebraron una nueva vuelta al sol.

Christian Nodal y Angela Aguilar se presentan en el escenario durante los Premios Juventud 2019 en el Watsco Center.
Christian Nodal se ausenta en la fiesta de Ángela Aguilar y desata rumores. Foto | Jason Koerner.

¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de Ángela Aguilar?

Segú lo han registrado diversos medios de comunicación mexicanos, la artista habría festejado su cumpleaños con una reunión privada que estuvo ambientada con flores y velas, y en la que quiso mantenerse alejada del ojo público.

Sin embargo, Nodal brilló por su ausencia, no solo en plataformas digitales, sino también en la celebración, pues hasta el momento en los videos que se han filtrado no hay registro de que el artista haya estado en la celebración.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Kaseya Center.
Christian Nodal no dedicó mensaje de cumpleaños tras celebración de Ángela Aguilar. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Christian Nodal no asistió a la celebración de cumpleaños de Ángela Aguilar?

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado frente al tema, no obstante, los internautas aseguran que esta situación podría deberse a un posible distanciamiento entre la pareja como producto de los escándalos que han atravesado desde que inició su romance.

Uno de los videos de la celebración que rápidamente llamó la atención, fue una dedicatoria que Emiliano Aguilar, hermano de Ángela le hizo durante la velada.

“La quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto, la voy a cuidar siempre, toda mi vida, se merece todo y seguira brillando”, fueron las emotivas palabras del joven.

