Así reaccionó Emiro Navarro al escándalo de Dayana Jaimes y Lily Díaz: "quitando marido ajeno"

La polémica protagonizada por Dayana Jaimes, Lily Díaz y Evelio Escorcia, sigue sumando reacciones en redes sociales, pues varias personalidades del entretenimiento nacional no han guardado silencio sobre el tema.

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre el escándalo de Dayana Jaimes y Lily Díaz? E

En medio de una transmisión en vivo, el reconocido creador de contenido, Emiro Navarro también quiso compartir su punto de vista respecto a lo sucedido con la hermana y viuda del cantante Martín Elías.

“Hoy estamos mi amor modo Dayana Jaimes con la biblia bajo el sobaco, bajo el hombro, con mi biblia y quitando marido ajeno”, dijo el famoso creador de contenido que rápidamente desató todo tipo de reacciones entre los internautas.

En el video, se puede observar al exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, mientras se encuentra en el aeropuerto haciedo el proceso de abordaje.

¿Cuál fue la reacción de Emiro Navarro al escándalo mediático de Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Durante la transmisión, el reconocido influenciador recibió algunos comentarios jocosos en los que lo llamaban ‘Emiro Jaimes’, situación a la que por supuesto reaccionó.

“Ningún Emiro Jaimes, nena írame y tu crees que es mentira, yo estoy modo Dayana Jaimes con la biblia bajo el hombro y quitando marido ajeno”, reiteró entre risas el creador digital.

Emiro Navarro dio su opinión sobre el escándalo de Dayana Jaimes y Lily Díaz. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Lily Díaz y Dayana Jaimes?

La polémica que estalló en la noche del pasado martes 7 de octubre, surgió a raíz de unos audios que reveló Lily, hermana de Martín Elías, en los que dio a conocer que Dayana Jaimes, su excuñada, habría lanzado comentarios ofensivos en su contra.

Emiro Navarro reaccionó a la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz. Foto | Canal RCN.

“Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”, fueron las palabras que presuntamente Jaimes dijo.

Cabe señalar, que la raíz de toda esta sitación se dio por una supuesta infidelidad de parte de Dayana Jaimes Evelio Escorcia, expareja de Lily, pues hace un par de meses, la mujer expuso una fotografía que sería la prueba de que entre ambos existió un romance secreto.