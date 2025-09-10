Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Emiro Navarro al escándalo de Dayana Jaimes y Lily Díaz: "quitando marido ajeno"

En una trasmisión en vivo, Emiro Navarro se sumó a la ola de reacciones que ha generado este polémico tema.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Emiro Navarro sobre la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz. Foto | Canal RCN.

La polémica protagonizada por Dayana Jaimes, Lily Díaz y Evelio Escorcia, sigue sumando reacciones en redes sociales, pues varias personalidades del entretenimiento nacional no han guardado silencio sobre el tema.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre el escándalo de Dayana Jaimes y Lily Díaz? E

En medio de una transmisión en vivo, el reconocido creador de contenido, Emiro Navarro también quiso compartir su punto de vista respecto a lo sucedido con la hermana y viuda del cantante Martín Elías.

Artículos relacionados

“Hoy estamos mi amor modo Dayana Jaimes con la biblia bajo el sobaco, bajo el hombro, con mi biblia y quitando marido ajeno”, dijo el famoso creador de contenido que rápidamente desató todo tipo de reacciones entre los internautas.

En el video, se puede observar al exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, mientras se encuentra en el aeropuerto haciedo el proceso de abordaje.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Emiro Navarro al escándalo mediático de Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Durante la transmisión, el reconocido influenciador recibió algunos comentarios jocosos en los que lo llamaban ‘Emiro Jaimes’, situación a la que por supuesto reaccionó.

“Ningún Emiro Jaimes, nena írame y tu crees que es mentira, yo estoy modo Dayana Jaimes con la biblia bajo el hombro y quitando marido ajeno”, reiteró entre risas el creador digital.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Emiro Navarro dio su opinión sobre el escándalo de Dayana Jaimes y Lily Díaz. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Lily Díaz y Dayana Jaimes?

La polémica que estalló en la noche del pasado martes 7 de octubre, surgió a raíz de unos audios que reveló Lily, hermana de Martín Elías, en los que dio a conocer que Dayana Jaimes, su excuñada, habría lanzado comentarios ofensivos en su contra.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Emiro Navarro reaccionó a la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz. Foto | Canal RCN.

“Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”, fueron las palabras que presuntamente Jaimes dijo.

Cabe señalar, que la raíz de toda esta sitación se dio por una supuesta infidelidad de parte de Dayana Jaimes Evelio Escorcia, expareja de Lily, pues hace un par de meses, la mujer expuso una fotografía que sería la prueba de que entre ambos existió un romance secreto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia participó en ‘Enfermeras’ Miss Universe Colombia

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?

Internautas dividen opiniones tras la aparición de reconocida excandidata de Miss Universe Colombia en ‘Enfermeras’.

Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown Talento nacional

Él es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte

B-King y Regio Clown tenían pactado un encuentro con un misterioso personaje conocido como Diablis, antes de su muerte.

Memes de la disputa entre Lily Díaz y Dayana Jaimes Martín Elías

Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

La discusión entre Lily Díaz, hermana de Martín Elías y Dayana Jaimes se convirtió en tendencia con miles de memes y reacciones.

Lo más superlike

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe Talento internacional

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto. Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025