B-King alcanzó a grabar nueva música antes de su muerte: mánager y su familia planean lanzarla
Familia de B-King planea sacar nueva música de B-King para continuar con su legado, según mánager.
Juan Camilo Gallego Toro, mánager de Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, reveló que el artista alcanzó a grabar nueva música antes de su muerte. Además, aseguró que, con el apoyo de su familia, planean lanzarla al público para mantener vivo su legado.
¿Qué hará la familia de B-King con la música que grabó antes de morir?
En entrevista con el periodista colombiano Rafael Poveda, Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, reveló que antes de viajar a México con el artista, este le mostró una serie de canciones que había grabado meses atrás, alejadas completamente del género urbano y enfocadas en el afro-house.
Según contó Gallego, le había mencionado a B-King que para cumplir con el contrato en México debía adaptar sus temas musicales a ese género, sin imaginar que el cantante ya tenía listas varias canciones de su autoría con ese estilo. Sin embargo, dichas producciones aún no habían salido al público.
A raíz de esto, y teniendo ese material en sus manos, el mánager aseguró que junto a la familia del artista están planeando su lanzamiento oficial, con el propósito de continuar con su legado.
“Una canción super discotequera. Con esa canción también le íbamos a hacer video para sacarla, pues de hecho la vamos a sacar, porque con la familia quedamos, con su mamá y con su hermana de que íbamos a hacer el legado de él con la música”
¿Cuándo se estrenará la nueva canción de B-King?
Aunque Juan Camilo mencionó que trabajaría de la mano de la familia de B-King para lograr que su música saliera a la luz y continuara alegrando a sus fanáticos pese a que ya no se encuentra en el plano terrenal, no reveló detalles sobre cuándo sería el lanzamiento de estos sencillos.
De esta manera, los seguidores de B-King tendrán que estar a la espera de cualquier información que Juan Camilo Gallego o la madre y hermana del artista revelen por medio de sus redes sociales en las próximas semanas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike