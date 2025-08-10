Viralizan video en el que cuestionan a Yina Calderón por su aseo personal

La polémica entre Yina Calderón y la creadora de contenido La Jesuu continúa. En las últimas horas se viralizó un antiguo video en el que cuestionan a la polémica influenciadora por su aseo personal, algo por lo que hoy critica a la influenciadora caleña.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Jesuu?

Yina Calderón volvió a estar en el centro de las críticas luego de lanzar en repetidas ocasiones comentarios ofensivos en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Valentina Ruíz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu.

Yina Calderón en el ojo del huracán tras declaraciones contra La Jesuu. Foto | Canal RCN.

La polémica influenciadora aseguró en varias entrevistas que la joven caleña sufría de malos olores por falta de aseo personal. Además de referirse a ella de manera despectiva, usando su tono de piel como algo despectivo.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

Frases como “no es que me caiga mal, es que me da asco”, “esa m*lparida olía feo, era fastidiosa”, “no le recibiría ni siquiera un plato de comida, porque me da asco”, fueron algunas de las mencionadas en dichas entrevistas.

A raíz de esto, internautas reaccionaron con comentarios a favor de La Jesuu tras coincidir en que la forma en la que Yina se refería a La Jesuu era rac*smo.

¿Cuál fue el video en el que cuestionan a Yina Calderón por su falta de aseo personal?

Así mismo, hubo quienes decidieron revivir un video en el que se ve a Yina Calderón durante su participación en Protagonistas de Novela, donde constantemente era cuestionada por su presentación personal.

Seguidores de La Jesuu se solidarizan tras mensajes de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Incluso, Isabella Santodomingo llegó a llamarle la atención, junto a otros participantes, por los malos olores que, según mencionó, se debían a su falta de aseo personal. Además, señaló que Calderón no se arreglaba acorde a la magnitud del programa en el que estaba participando.

Artículos relacionados Karina García La inesperada foto de Karina García que desató curiosidad: ¿sus pies tienen 6 dedos?

“Atrás de la pantalla huelen mal. Yina, ¿qué pasa? Pero Yina, o sea, de verdad pareces un chigüiro atropellado”, se le escucha decir a Isabella.

Las palabras de la actriz hacia Yina fueron coincidentemente relacionadas con los argumentos que hoy utiliza la influenciadora para referirse a La Jesuu, por lo que muchos internautas consideran que Calderón estaría haciendo con los demás lo mismo que hicieron con ella años atrás.