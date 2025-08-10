Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro tomaría acciones legales en contra de Yina Calderón: “nos vemos en la Fiscalía”

Emiro Navarro reaccionó a las afirmaciones de Yina Calderón en su contra y anunció posibles acciones legales en su contra.

Ingrid Jaramillo Rojas
Emiro Navarro anuncia posibles acciones legales contra Yina Calderón
Emiro Navarro podría demandar a Yina Calderón por comentarios recientes. (Foto Canal RCN).

El nombre de Yina Calderón continúa siendo tendencia en las redes sociales tras las recientes afirmaciones despectivas que ha lanzado sobre diversos influenciadores colombianos, siendo uno de los afectados Emiro Navarro.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Emiro Navarro?

Yina Calderón aprovechó su espacio digital para referirse a diversos influenciadores colombianos bajo el argumento de informar a su público sobre lo que sucede en la farándula nacional.

Emiro Navarro no dudó en volverse a defender de Yina Calderón
Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

La polémica influenciadora se refirió recientemente a Emiro Navarro, su excompañero de La casa de los famosos Colombia, en donde lanzó diversas afirmaciones sobre el uso de su propio dinero, al igual que su aspecto físico, justo después de afirmar que la relación de amistad entre el influenciador y Melissa Gate había llegado a su fin.

Sin embargo, ambos creadores de contenido desmintieron dicha información y aseguraron que su amistad seguía en pie.

¿Emiro Navarro tomará acciones legales en contra de Yina Calderón por comentarios despectivos?

A raíz de todo esto, Emiro Navarro realizó un en vivo por medio de su cuenta oficial de TikTok en el transcurso de este miércoles 8 de octubre, en el que pidió a Yina Calderón que no se metiera en su vida. Así mismo, mencionó una demanda en su contra, por realizar afirmaciones sin saber si eran ciertas.

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón
Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

“Y te voy a demandar, nos vemos en la Fiscalía, porque gente dura en la Fiscalía sí tengo”.

Sin embargo, el creador de contenido añadió con tono sarcástico que Yina Calderón podría amenazarlo, como supuestamente hizo con Melissa Gate antes de que iniciara el reality en el que ambos participaron.

“Nena ahora qué falta, ¿qué esa mujer me mande a amenaz*r? Como hizo con Melissa antes del reality, que me mande a los de la moto. ¡Pido un asilo político, Estados Unidos!”, comentó en tono de burla.

Por lo pronto la controversia entre Yina Calderón parece no tener fin, al menos por ahora, pues con una posible demanda en su contra interpuesta por Emiro Navarro todo este panorama podría cambiar.

