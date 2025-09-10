Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dayana Jaimes lanzó pulla en medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, nuevamente se pronunció en redes y dio de qué hablar entre los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Dayana Jaimes lanzó contundente mensaje a quienes se alimentan de su tragedia. Foto | by STR - sitthiphong.

Recientemente, el nombre de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, y Lily Díaz, hermana del fallecido cantante, han ocupado los principales titulares en los medios de comunicación por cuenta de un escándalo debido a una presunta infidelidad.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la pulla que lanzó Dayana Jaimes en medio del escándalo con Lily Díaz, su excuñada?

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, la viuda del intérprete vallenato llamó la atención tras publicar un polémico mensaje dirigido a todas aquellas personas que han estado siguiendo la controversia y a su vez, han hecho comentarios ofensivos en su contra.

Artículos relacionados

Por estos días hay mucha basura en redes sociales…”, fueron las palabras con las que Jaimes inició su mensaje, además, de enfatizar en cómo en la actualidad hay quienes se alimentan y disfrutan de las desgracias de los demás y también vive del morbo que estas situaciones producen.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Dayana Jaimes y Lily Díaz y por qué se encuentran en medio de la polémica?

La pulla que hizo la comunicadora social en esta plataforma digital, llega en un momento en el que su nombre sigue siendo tendencia luego de que Lily decidiera publicar unos audios.

“Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”, fue un fragmento de lo revelado por la hermana del cantante.

Allí, Dayana también le habría recriminado a Lily Díaz por haberse embarazado para que, según ella su exesposo la mantuviese a nivel económico.

Frente a esto, Jaimes rompió el silencio para asegurar que los audios estarían alterados y no corresponderían a la realidad, además de confirmar que tomaría acciones legales por lo sucedido.

Por su parte, Evelio Escorcia, expareja de Lily Díaz, y con quien Dayana habría tenido una relación oculta, salió en defensa de Díaz con el siguiente mensaje:

“Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”, mencionó.

Por ahora, el tema continúa dando de qué hablar en redes sociales, espacio en el que muchos han aprovechado para dar su opinión sin filtros frente a lo ocurrido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro, Yina Calderón Yina Calderón

¿Yina Calderón tiene en su poder un video filtrado del influencer Emiro Navarro?

Yina Calderón tiene a todos con la incógnita de si ella posee o no un comprometedor clip de Emiro Navarro. Esto dijo.

Yina Calderón es engañada Yina Calderón

Yina Calderón fue engañada por fan que la criticó en pleno en vivo, así reaccionó

Yina Calderón resultó siendo criticada por un hombre que le prometió mostrar pruebas contra Emiro Navarro.

Karen Sevillano y Yina Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025. Karen Sevillano

Karen Sevillano lanza misterioso mensaje y aseguran que fue para Yina Calderón

Karen Sevillano generó intriga en redes sociales al compartir una mensaje que fue interpretado como una indirecta para Yina Calderón.

Lo más superlike

Ricardo Vesga, Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga perdió la posibilidad de pasar primero al Top 10 de MasterChef: "Me destruyeron"

Ricardo Vesga quedó triste porque no competirá por el Top 10 de MasterChef, pero le contestó al chef Nicolás de Zubiría.

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20 Talento nacional

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?