Dayana Jaimes lanzó pulla en medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz
Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, nuevamente se pronunció en redes y dio de qué hablar entre los internautas.
Recientemente, el nombre de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, y Lily Díaz, hermana del fallecido cantante, han ocupado los principales titulares en los medios de comunicación por cuenta de un escándalo debido a una presunta infidelidad.
¿Cuál fue la pulla que lanzó Dayana Jaimes en medio del escándalo con Lily Díaz, su excuñada?
A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, la viuda del intérprete vallenato llamó la atención tras publicar un polémico mensaje dirigido a todas aquellas personas que han estado siguiendo la controversia y a su vez, han hecho comentarios ofensivos en su contra.
“Por estos días hay mucha basura en redes sociales…”, fueron las palabras con las que Jaimes inició su mensaje, además, de enfatizar en cómo en la actualidad hay quienes se alimentan y disfrutan de las desgracias de los demás y también vive del morbo que estas situaciones producen.
¿Qué pasó con Dayana Jaimes y Lily Díaz y por qué se encuentran en medio de la polémica?
La pulla que hizo la comunicadora social en esta plataforma digital, llega en un momento en el que su nombre sigue siendo tendencia luego de que Lily decidiera publicar unos audios.
“Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”, fue un fragmento de lo revelado por la hermana del cantante.
Allí, Dayana también le habría recriminado a Lily Díaz por haberse embarazado para que, según ella su exesposo la mantuviese a nivel económico.
Frente a esto, Jaimes rompió el silencio para asegurar que los audios estarían alterados y no corresponderían a la realidad, además de confirmar que tomaría acciones legales por lo sucedido.
Por su parte, Evelio Escorcia, expareja de Lily Díaz, y con quien Dayana habría tenido una relación oculta, salió en defensa de Díaz con el siguiente mensaje:
“Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”, mencionó.
Por ahora, el tema continúa dando de qué hablar en redes sociales, espacio en el que muchos han aprovechado para dar su opinión sin filtros frente a lo ocurrido.