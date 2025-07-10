Karina García, una de las figuras que más resuenan en el panorama digital, recientemente rompió el silencio para dar a conocer su posición respecto a los rumores de un supuesto romance con Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu rompió el silencio y respondió tras recibir advertencia de las hermanas Calderón

¿Qué dijo Karina García sobre los rumores de un supuesto romance con WestCol?

En medio de una entrevista que concedió al programa Buen día Colombia, la creadora de contenido contó detalles de lo que fue la celebración de sus 5 millones de seguidores, momento que festejó junto a su amigo WestCol, quien se encargó de orquestar una lujosa cena en la que ella fue la protagonista de la noche.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

Frente a la ostentosa cena, surgieron todo tipo de comentarios, en especial que entre ambos habría una relación que iba más allá de la amistad. Sin embargo, la misma influenciadora antioqueña desmintió dichas afirmaciones.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

“No, él y yo somo super amigos desde hace como 4 - 5 años, sino que tú sabes que en redes todo es super mediático, cualquier cosita, pero no, somos super amigos y él es super especial conmigo, incluso no es la primera vez que tiene un detalle conmigo y pues nada me organizó la cenita y fue el ‘boom’”, aseguró la también modelo paisa.

¿Cuál fue la respuesta de Karina García ante rumores de romance con WestCol?

Por su parte, la influenciadora aseguró su éxito en redes sociales se debe a que la gente se siente identificada con ella, con su personalidad, especialmente las mujeres, que conforma gran parte de su comunidad, pues, aunque también la siguen hombres, la población femenina conecta con la mujer real que es.

Karina García se refirió a los rumores de romance con WestCol. Foto | Canal RCN.

Así mismo, reveló que, otra de las razones que le han permitido seguir creciendo tras su salida de La casa de los famosos Colombia, es sin duda la forma en la que se refiere a distintos temas sin ninguna clase de tabú, además de ser mamá y mostrarse tal cual es.

Karina García confirmó si tiene un romance con WestCol. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encuentra enfocada en seguir cumpliendo sus sueños, pues durante la misma entrevista reveló que pronto conocerían detalles de lo que se viene junto al Canal RCN.