Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García destapó verdad sobre su relación con WestCol

Recientemente, Karina García habló sin filtros sobre WestCol tras rumores de romance con el streamer.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García respondió a los rumores sobre romance con WestCol. Foto | Canal RCN.

Karina García, una de las figuras que más resuenan en el panorama digital, recientemente rompió el silencio para dar a conocer su posición respecto a los rumores de un supuesto romance con Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre los rumores de un supuesto romance con WestCol?

En medio de una entrevista que concedió al programa Buen día Colombia, la creadora de contenido contó detalles de lo que fue la celebración de sus 5 millones de seguidores, momento que festejó junto a su amigo WestCol, quien se encargó de orquestar una lujosa cena en la que ella fue la protagonista de la noche.

Artículos relacionados

Frente a la ostentosa cena, surgieron todo tipo de comentarios, en especial que entre ambos habría una relación que iba más allá de la amistad. Sin embargo, la misma influenciadora antioqueña desmintió dichas afirmaciones.

Artículos relacionados

“No, él y yo somo super amigos desde hace como 4 - 5 años, sino que tú sabes que en redes todo es super mediático, cualquier cosita, pero no, somos super amigos y él es super especial conmigo, incluso no es la primera vez que tiene un detalle conmigo y pues nada me organizó la cenita y fue el ‘boom’”, aseguró la también modelo paisa.

¿Cuál fue la respuesta de Karina García ante rumores de romance con WestCol?

Por su parte, la influenciadora aseguró su éxito en redes sociales se debe a que la gente se siente identificada con ella, con su personalidad, especialmente las mujeres, que conforma gran parte de su comunidad, pues, aunque también la siguen hombres, la población femenina conecta con la mujer real que es.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García se refirió a los rumores de romance con WestCol. Foto | Canal RCN.

Así mismo, reveló que, otra de las razones que le han permitido seguir creciendo tras su salida de La casa de los famosos Colombia, es sin duda la forma en la que se refiere a distintos temas sin ninguna clase de tabú, además de ser mamá y mostrarse tal cual es.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García confirmó si tiene un romance con WestCol. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encuentra enfocada en seguir cumpliendo sus sueños, pues durante la misma entrevista reveló que pronto conocerían detalles de lo que se viene junto al Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cris Valencia ya no se esconde: mostró por fin a su nueva novia en redes Talento nacional

Cris Valencia ya no se esconde: así presentó a su nueva novia en redes

Cris Valencia sorprendió a todos al dejar ver por primera vez a la mujer que se ganó su corazón, y no dudó en presumirla en redes.

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que la llamó destruida Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le contestó a seguidor que le dijo destruida: “me quieren acabar”

Aida Victoria Merlano no dudó en contestarle a un seguidor que le dijo “destruida”, luego de reaparecer en redes sociales.

Así le habría respondido La Segura a Yina Calderón tras polémicos comentarios. La Segura

La Segura le habría enviado indirecta a Yina Calderón tras reciente polémica: ¿qué dijo?

Tras los controversiales comentarios de Yina Calderón, La Segura le habría respondido con audio viral en redes sociales.

Lo más superlike

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

La cantante mexicana inició sus festejos de cumpleaños con un detalle sorpresa durante un vuelo privado.

Falcao responde si entraría a MasterChef Celebrity. Falcao

Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura