Yaya Muñoz defendió a Dayana Jaimes tras polémica con Lily Díaz: “No creo en ese chisme”

En los últimos meses, el nombre de Yaya Muñoz , ha acaparado la atención mediática al destacarse no solo por su rol como creadora de contenido y presentadora, sino que también, por ser parte de una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia , una producción del Canal RCN.

Además, Yaya ha dividido múltiples comentarios por parte de los internautas al compartir su postura acerca de la polémica de Lily Díaz , quien rompió el silencio tras la supuesta infidelidad de su expareja: Evelio Escorcia con Dayana Jaimes.

¿Por qué se presentó la polémica entre Lily Díaz y Dayana Jaimes?

Recientemente, Lily Díaz, hija del cantante vallenato Diomedes Díaz y hermana de Martín Elías, compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, unos audios recibidos por parte de Dayana Jaimes.

En los audios que filtró Lily Díaz de manera pública, se escuchó la opinión que tenía Dayana Jaimes al ser señalada por una supuesta cercanía con Evelio Díaz en el pasado.

Por su parte, Dayana Jaimes aclaró mediante los audios que jamás se involucró con Evelio, expareja de Lily. Desde que salieron a luz los audios filtrados, muchos internautas han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales. Así también, la ex de Martín Elías, aclaró que tomará acciones legales en contra de Lily.

¿Qué dijo Yaya Muñoz tras la reciente polémica de Lily Díaz y Dayana Jaimes?

Esto dijo Yaya Muñoz tras reciente polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Yaya Muñoz se encuentra atravesando por un importante momento a nivel profesional al ser parte del equipo digital de ‘Tamo En Vivo’. Además, ha sido viral tras pronunciarse ante la polémica entre Lily Díaz y Dayana Jaimes:

“Yo sí les voy a decir algo, no creo en ese chisme de Lily Díaz. Conozco a Dayana Jaimes y es una mujer correcta en sus cosas. Yo no creo en eso”, añadió Yaya.

¿Por qué razón Yaya Muñoz defendió a Dayana Jaimes tras polémica con Lily Díaz? | Foto: Canal RCN

Durante la transmisión del programa, Valentino Lázaro compartió su opinión, pues expresó que está en desacuerdo con las palabras de Yaya tras los audios que Lily Díaz filtró en sus redes sociales:

“Yo sí no le creo a Dayana Jaimes nada porque ayer escuché unas notas que le enviaba a la chica y, tú no te defiendes con odio en tu corazón, ni tratando de humillar a nadie, tal como le dijo Dayana a Lily”, agregó Valentino.

Por ahora, no se ha esclarecido con exactitud los hechos presentados entre Lily Díaz y Dayana Jaimes y muchos internautas han compartido sus perspectivas mediante las redes sociales.