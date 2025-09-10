¿Indirecta para Yina Calderón? Emiro, Melissa y Camilo cantan a todo pulmón en redes

Un video en redes sociales generó polémica entre los seguidores de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, en la grabación, Emiro, Melissa Gate y Camilo Trujillo aparecen dentro de un carro cantando una canción en la que el mensaje central habla de “no dejarse de nadie”.

Aunque el momento parecía algo divertido, muchos usuarios interpretaron el gesto como una posible indirecta hacia Yina Calderón, quien en los últimos días ha hecho fuertes comentarios sobre la amistad entre Emiro y Melissa, así como sobre las carreras de varios famosos y exparticipantes del reality.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Así reaccionó Marlon Solórzano tras ser cuestionado sobre su orientación: “Tengo pruebas”

¿El video fue una respuesta a las declaraciones de Yina Calderón?

Varios seguidores aseguraron que el mensaje del video podría estar dirigido a Yina, recordando que la empresaria ha generado diversas polémicas en las últimas semanas.

Sus opiniones sobre los vínculos personales y profesionales de figuras como Karina García, Altafulla, Melissa Gate y Emiro no pasaron desapercibidas, generando reacciones encontradas dentro de los fandoms de cada uno.

Y aunque ninguno de ellos confirmó que se tratara de una indirecta, la actitud relajada y el tono del mensaje hicieron que los rumores tomaran fuerza, por lo que algunos defendieron la publicación como una simple muestra de amistad, mientras que otros aseguraron que se trataba de una respuesta elegante a los comentarios recientes de Yina.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Qué dijo Emiro sobre la situación de enfrentamiento con Yina Calderón?

Ante la insistencia de los seguidores, Emiro decidió pronunciarse y en una transmisión expresó su molestia por la forma en que Yina Calderón usa las redes sociales para difundir suposiciones y fomentar conflictos, en lugar de construir reputaciones basadas en el trabajo real, no en los rumores o las críticas.

El video de Emiro, Melissa Gate y Camilo Trujillo se volvió viral por su mensaje de “no dejarse de nadie”. Foto Canal RCN

Además aseguró que prefiere mantenerse enfocado en sus proyectos personales y profesionales, y que su energía está puesta en seguir creciendo junto a sus amigos y colaboradores.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Melissa y Emiro ante su mensaje?

Las palabras de Emiro fueron recibidas con apoyo por parte de muchos de sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad al enfrentar la situación y resaltaron la conexión que mantiene con Melissa Gate y Camilo Trujillo, una amistad que ha traspasado las pantallas y se mantiene sólida a pesar de los rumores.

Emiro Navarro y Yina Calderón están en disputa | Foto del Canal RCN.

Mientras tanto, el público sigue pendiente de lo que ocurra en los próximos días y aunque no se ha confirmado si habrá una respuesta directa de Yina Calderón, lo cierto es que esta nueva interacción entre los ex participantes ha vuelto a ponerlos en el centro de la conversación.