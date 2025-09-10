Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniel Ruiz, exjugador de Millonarios, se comprometió con su pareja: así fue la romántica propuesta

El futbolista Daniel Ruiz se ha vuelto tendencia tras comprometerse con la mamá de su hija en Rusia: "Soñaba con este momento".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Daniel Ruiz se comprometió
Daniel Ruiz se comprometió en Rusia. (AFP: RAUL ARBOLEDA y Freepik)

Daniel Ruiz, exjugador de Millonarios F.C. se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de revelar a través de sus redes sociales que se comprometió.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Daniel Ruiz?

El futbolista Daniel Ruiz sorprendió a sus miles de seguidores al compartirles la noticia que decidió comprometerse con su pareja, Carolina Rodríguez.

El actual jugador del CSKA de Moscú decidió pedirle la mano a su pareja de toda la vida, con quien tiene dos niñas pequeñas.

Daniel, quien ha pasado por equipos como Millonarios, Fortaleza y Santos de Brasil, sorprendió a Carolina con una romántica propuesta en un lujoso restaurante de Rusia en donde estuvieron acompañados de sus hijas.

Daniel Ruiz se va a casar
Daniel Ruiz sorprendió a su pareja con propuesta de matrimonio. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo fue la romántica propuesta de matrimonio de Daniel Ruiz?

Daniel Ruiz dejó en un carrusel de fotografías que compartió como fue la propuesta que le hizo a su pareja, quien creía que era una cena común y corriente.

El futbolista de 23 años en medio de esta cena sacó de su bolsillo un lujoso anillo de compromiso y como es costumbre se arrodilló para pedirle matrimonio.

En las imágenes se pudieron ver los gestos de sorpresa de Carolina, quien no dudó en darle el 'sí' acepto a Daniel y sellar este romántico momento con un beso y abrazo.

Junto a las fotos, Daniel dejó un mensaje en el que dejó claro que desde que conoció a Carolina sabía que se iba a casar con ella, asegurando que se sentía afortunado.

Toda la vida a tu lado. Desde el primer día que te conocí soñaba con este momento , que afortunado soy de verte sonreír el resto de mi vida.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el compromiso de Daniel Ruiz y Carolina Rodríguez?

Carolina terminó de expresar su felicidad en los comentarios de la publicación en donde aseguró que para ella era un sueño hecho realidad.

La ahora prometida de Daniel Ruiz aseguró que aunque han sido felices todos estos años juntos esto era una oportunidad para seguir amándose por toda la vida.

Te amo, hoy y siempre, es un sueño hecho realidad casarme contigo , quiero hacerte el hombre más feliz del mundo siempre.

Como era de esperarse los comentarios no se han hecho esperar y varios colegas de Daniel Ruiz y seguidores le han expresado mensajes de felicitación por dar este gran paso en su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia participó en ‘Enfermeras’ Miss Universe Colombia

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?

Internautas dividen opiniones tras la aparición de reconocida excandidata de Miss Universe Colombia en ‘Enfermeras’.

Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown Talento nacional

Él es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte

B-King y Regio Clown tenían pactado un encuentro con un misterioso personaje conocido como Diablis, antes de su muerte.

Memes de la disputa entre Lily Díaz y Dayana Jaimes Martín Elías

Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

La discusión entre Lily Díaz, hermana de Martín Elías y Dayana Jaimes se convirtió en tendencia con miles de memes y reacciones.

Lo más superlike

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe Talento internacional

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto. Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025