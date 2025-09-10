Daniel Ruiz, exjugador de Millonarios, se comprometió con su pareja: así fue la romántica propuesta

Daniel Ruiz, exjugador de Millonarios F.C. se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de revelar a través de sus redes sociales que se comprometió.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Daniel Ruiz?

El futbolista Daniel Ruiz sorprendió a sus miles de seguidores al compartirles la noticia que decidió comprometerse con su pareja, Carolina Rodríguez.

El actual jugador del CSKA de Moscú decidió pedirle la mano a su pareja de toda la vida, con quien tiene dos niñas pequeñas.

Daniel, quien ha pasado por equipos como Millonarios, Fortaleza y Santos de Brasil, sorprendió a Carolina con una romántica propuesta en un lujoso restaurante de Rusia en donde estuvieron acompañados de sus hijas.

Daniel Ruiz sorprendió a su pareja con propuesta de matrimonio. (Foto Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Cómo fue la romántica propuesta de matrimonio de Daniel Ruiz?

Daniel Ruiz dejó en un carrusel de fotografías que compartió como fue la propuesta que le hizo a su pareja, quien creía que era una cena común y corriente.

El futbolista de 23 años en medio de esta cena sacó de su bolsillo un lujoso anillo de compromiso y como es costumbre se arrodilló para pedirle matrimonio.

En las imágenes se pudieron ver los gestos de sorpresa de Carolina, quien no dudó en darle el 'sí' acepto a Daniel y sellar este romántico momento con un beso y abrazo.

Junto a las fotos, Daniel dejó un mensaje en el que dejó claro que desde que conoció a Carolina sabía que se iba a casar con ella, asegurando que se sentía afortunado.

Toda la vida a tu lado. Desde el primer día que te conocí soñaba con este momento , que afortunado soy de verte sonreír el resto de mi vida.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿Qué reacciones ha dejado el compromiso de Daniel Ruiz y Carolina Rodríguez?

Carolina terminó de expresar su felicidad en los comentarios de la publicación en donde aseguró que para ella era un sueño hecho realidad.

La ahora prometida de Daniel Ruiz aseguró que aunque han sido felices todos estos años juntos esto era una oportunidad para seguir amándose por toda la vida.

Te amo, hoy y siempre, es un sueño hecho realidad casarme contigo , quiero hacerte el hombre más feliz del mundo siempre.

Como era de esperarse los comentarios no se han hecho esperar y varios colegas de Daniel Ruiz y seguidores le han expresado mensajes de felicitación por dar este gran paso en su vida.