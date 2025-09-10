Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano despierta rumores de embarazo por sus curiosos antojos

Fanáticos de Karen Sevillano reaccionan ante los curiosos antojos de la influenciadora y lo relacionan con un embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
los antojos de Karen Sevillano
Los antojos de Karen Sevillano que desataron rumores. (Foto Canal RCN).

Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores con un comentario que muchos ya relacionan con un posible embarazo, y la creadora de contenido no tardó en reaccionar.

Artículos relacionados

¿Karen Sevillano está embarazada? Esto dicen sus seguidores

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karen Sevillano compartió un anuncio que muchos relacionaron con un posible embarazo.

Karen Sevillano genera rumores de embarazo tras revelar sus recientes antojos
Karen Sevillano comparte antojos y sus seguidores sospechan un embarazo. (Foto Canal RCN).

Según manifestó la creadora de contenido y presentadora, desde hace poco más de una semana venía presentando antojos de un postre en específico, que hasta este jueves 9 de octubre pudo cumplir.

Artículos relacionados

“Llevo más de ocho días con antojo de un postre, que lo he visto en TikTok y hoy por fin lo voy a probar”.

Y es que la razón por la que su comentario estaría relacionado a un embarazo se debe a que, según internautas, las mujeres en gestación suelen tener antojos de cosas en específico que no pueden remplazar por algo parecido, tal y como le pasó a Sevillano.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a los rumores de embarazo?

Poco después de que Karen Sevillano compartió dicho video, la creadora de contenido compartió una serie de comentarios que comenzaron a llegarle como respuesta a esta historia, en donde varios de sus seguidores hacían alusión a un posible embarazo de su parte.

Rumores de embarazo surgen por los curiosos antojos que confesó Karen Sevillano
Karen Sevillano causa revuelo en redes tras hablar de sus nuevos antojos. (Foto Canal RCN).

Entre ellos se leían mensajes como: “Cuidado con esos antojos, Karen. Pueden ser de una preñada” o “Ya van a decir que está embarazada”.

Ante esto, la creadora de contenido aclaró que no se trataba de un embarazo, sino de un simple antojo: “Malo querer postre”.

Artículos relacionados

De esta manera, la influenciadora logró dejar rápidamente claro cualquier tipo de rumor sobre un embarazo era completamente falso, cerrando así cualquier especulación de sus seguidores.

Por el momento, Neider, su pareja, no se ha pronunciado al respecto, pues el joven influenciador suele reaccionar de manera graciosa cuando este tipo de rumores comienzan a circular en las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia participó en ‘Enfermeras’ Miss Universe Colombia

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?

Internautas dividen opiniones tras la aparición de reconocida excandidata de Miss Universe Colombia en ‘Enfermeras’.

Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown Talento nacional

Él es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte

B-King y Regio Clown tenían pactado un encuentro con un misterioso personaje conocido como Diablis, antes de su muerte.

Memes de la disputa entre Lily Díaz y Dayana Jaimes Martín Elías

Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

La discusión entre Lily Díaz, hermana de Martín Elías y Dayana Jaimes se convirtió en tendencia con miles de memes y reacciones.

Lo más superlike

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe Talento internacional

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto. Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025