Karen Sevillano despierta rumores de embarazo por sus curiosos antojos

Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores con un comentario que muchos ya relacionan con un posible embarazo, y la creadora de contenido no tardó en reaccionar.

¿Karen Sevillano está embarazada? Esto dicen sus seguidores

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karen Sevillano compartió un anuncio que muchos relacionaron con un posible embarazo.

Karen Sevillano comparte antojos y sus seguidores sospechan un embarazo. (Foto Canal RCN).

Según manifestó la creadora de contenido y presentadora, desde hace poco más de una semana venía presentando antojos de un postre en específico, que hasta este jueves 9 de octubre pudo cumplir.

“Llevo más de ocho días con antojo de un postre, que lo he visto en TikTok y hoy por fin lo voy a probar”.

Y es que la razón por la que su comentario estaría relacionado a un embarazo se debe a que, según internautas, las mujeres en gestación suelen tener antojos de cosas en específico que no pueden remplazar por algo parecido, tal y como le pasó a Sevillano.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a los rumores de embarazo?

Poco después de que Karen Sevillano compartió dicho video, la creadora de contenido compartió una serie de comentarios que comenzaron a llegarle como respuesta a esta historia, en donde varios de sus seguidores hacían alusión a un posible embarazo de su parte.

Karen Sevillano causa revuelo en redes tras hablar de sus nuevos antojos. (Foto Canal RCN).

Entre ellos se leían mensajes como: “Cuidado con esos antojos, Karen. Pueden ser de una preñada” o “Ya van a decir que está embarazada”.

Ante esto, la creadora de contenido aclaró que no se trataba de un embarazo, sino de un simple antojo: “Malo querer postre”.

De esta manera, la influenciadora logró dejar rápidamente claro cualquier tipo de rumor sobre un embarazo era completamente falso, cerrando así cualquier especulación de sus seguidores.

Por el momento, Neider, su pareja, no se ha pronunciado al respecto, pues el joven influenciador suele reaccionar de manera graciosa cuando este tipo de rumores comienzan a circular en las redes sociales.